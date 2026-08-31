Elías Piña: Dictan 15 años a hombre que violó y embarazó adolescente a quien dejaron cuidando

El Tribunal Colegiado de Elías Piña condenó a 15 años de prisión a un hombre que violó sexualmente y embarazó a una adolescente de 15 años, en un hecho ocurrido en 2024 en Elías Piña, informó este lunes la Procuraduría General de la República.

La sentencia fue impuesta contra Brodre Féliz, quien deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Elías Piña.

Conforme informó el Ministerio Público, los hechos se produjeron el 29 de octubre de 2024, cuando la madre dejó a la menor bajo el cuidado de Brodre Féliz debido a que tuvo que trasladarse a otra comunidad por la muerte de un familiar.

El órgano persecutor indicó que, tras cometer el hecho, Brodre Féliz amenazó a la adolescente con asesinarla si revelaba lo sucedido, lo que llevó a la víctima a guardar silencio.

De acuerdo con una nota de prensa, el Ministerio Público fue apoderado por la madre, mediante denuncia, luego de que la escuela notificara que la adolescente había dejado de asistir a clases y, tras ser evaluada por el departamento de psicología de la institución, esta reveló lo sucedido.

La víctima fue sometida a evaluaciones médicas que determinaron su estado de embarazo y su testimonio fue corroborado por especialistas en la Cámara Gesell.

Hechos del caso

Los hechos cometidos por Brodre Féliz constituyen una falta a los artículos 330 y 33 del Código Penal Dominicano y al artículo 396, letra c, de la Ley 136-03, sobre el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.