Imponen 18 meses de prisión preventiva a siete acusados de traficar cocaína hacia Puerto Rico

Imagen ilustrativa de un hombre detenido. ( ARCHIVO / DL. )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso 18 meses de prisión preventiva a siete integrantes de una red transnacional de narcotráfico desmantelada mediante la Operación Logtca, acusados de recibir cargamentos de cocaína procedentes de Colombia y trasladarlos posteriormente hacia Puerto Rico .

Los procesados son Francisco Daniel García Santana, alias el Gato y/o el Felino; Wendy Cedeño Santillán, el Suave y/o el Alcalde; Francisco Pinales, Fernelis; Joselo Pinales; Modesto Amado Concepción Castillo, Usao y/o Kiko; Yeremy José Pereyra Pinales, Yeri; e Irwing Felipe Rodríguez Rijo, el Gordo, el Cerdo y/o Keche.

De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados formaban parte de una estructura que operaba en la zona este de República Dominicana y que se dedicaba a recibir grandes cargamentos de drogas procedentes de Sudamérica para su posterior envío a Puerto Rico.

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La investigación establece que la organización habría traficado aproximadamente 9,000 kilos de cocaína y movilizado unos 160 millones de dólares producto de sus operaciones ilícitas.

Según las autoridades, la red también proporcionaba apoyo logístico a otras organizaciones criminales y a cabecillas del narcotráfico que operaban en la región este del país.

Captación de personal marítimo

El Ministerio Público sostiene que la estructura reclutaba personas con experiencia en navegación marítima y pesca para facilitar el traslado de los cargamentos de droga.

La Operación LOGTCA fue ejecutada el pasado 6 de agosto por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, en coordinación con agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Durante el operativo fueron realizados 14 allanamientos simultáneos en diferentes zonas de la provincia La Altagracia y arrestadas 11 personas.

Las autoridades también ocuparon embarcaciones, sistemas de posicionamiento global (GPS), armas y sustancias controladas que, según la investigación, eran utilizadas en las operaciones de la organización.

Proceso judicial complejo

Además de imponer la prisión preventiva, el tribunal declaró complejo el proceso y otorgó al Ministerio Público un plazo ampliado de ocho meses para presentar el acto conclusivo de la investigación.

La medida permitirá a los fiscales continuar con el procesamiento y análisis de las evidencias físicas, electrónicas y documentales obtenidas durante los allanamientos.

La jueza titular de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Francis Y. Reyes Diloné, dispuso que los siete imputados cumplan la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Anamuya, en La Altagracia.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar la participación de los demás involucrados en la estructura de narcotráfico.