Corte mantiene permiso laboral a Donni Santana, pero deberá pasar los fines de semana en la cárcel

El exembajador Donni Santana, en la corte. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

La Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal mantuvo el permiso laboral otorgado a Donni Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Fronteras y condenado por incesto, pero lo limitó a cuatro días a la semana.

Con el voto disidente de la presidenta de la Segunda Sala de la Corte Penal, la mayoría, dos de los tres jueces, decidió que Santana Cuevas pueda trabajar de lunes a jueves y que deba internarse en la cárcel 15 de Azua los viernes.

Los jueces que votaron a favor de mantener el beneficio fueron Manuel de Jesús de la Rosa Barrientos y Luis Domingo Sención Araújo, mientras que la presidenta del tribunal, Zeida L. Noboa Pérez, votó en contra.

El exfuncionario goza del beneficio desde hace más de un año, luego de cumplir solo siete de los 20 años de prisión a los que fue condenado en todas las instancias judiciales por violar sexualmente a su hijastra desde los 11 hasta los 14 años de edad.

La condena fue ratificada por todas las instancias judiciales, incluida la Suprema Corte de Justicia.

El permiso laboral aprobado el año pasado por el juez de la Ejecución de la Pena consistía en permanecer durante los días laborables en las instalaciones de la sede del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), mientras que los fines de semana y días feriados debía permanecer en prisión domiciliaria.

Situación laboral

Sin embargo, tras conocerse la noticia, el CARD retiró la garantía que había asumido ante la Justicia respecto del condenado.

Santana Cuevas ha afirmado que trabaja en una empresa en el área de cobros, luego de que el Colegio de Abogados le retirara el apoyo.