Exigen investigar a fondo maltratos a menores en fundación de San Cristóbal

El coordinador en la región sur del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), Carlos Manuel Sánchez Díaz, dijo que faltó supervisión por parte de las autoridades a la Fundación Restaurando Vida a un Muerto que Revive. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El coordinador en la Región Sur del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), Carlos Manuel Sánchez Díaz, exigió una investigación exhaustiva sobre las denuncias de maltrato infantil en una fundación de San Cristóbal, con el fin de establecer responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes si los hechos se confirman.

Sánchez Díaz manifestó también su preocupación por la frecuente "irresponsabilidad" de "muchas madres" de esa provincia de llevar a sus hijos a cualquier lugar.

El representante de la CDDH sostuvo que eran más de 20 niños los que acogía la Fundación Restaurando Vida a un Muerto que Revive y que, de algún modo, su director, Ángel Gabriel Capellán, debió contar con el acompañamiento y la asistencia de las instituciones responsables de velar por los derechos de la niñez.

Entiende que, con el acompañamiento, tal vez hubiese sido posible prevenir posibles violaciones a las normativas y garantizar el interés superior de los menores acogidos por la fundación.

""El pastor es una persona que la conocemos como un hombre de bien de la comunidad, pero hay que ver que por hacer un bien no se haya ido más allá del bien y del mal"" Carlos Manuel Sánchez Díaz Coordinador en la Región Sur del CDDH “

La Policía Nacional informó ayer que intervino el pasado 28 de agosto la Fundación Restaurando Vida a un Muerto que Revive, luego de que un niño de 12 años escapara del lugar y condujera a los agentes hasta otros 13 menores.

De acuerdo con las autoridades, los niños habrían sido víctimas de presunto maltrato infantil y explotación laboral, situación que ahora es objeto de investigación.

Sánchez Díaz afirmó que el CDDH había advertido, mucho antes de la fuga del menor, sobre la necesidad de que la fundación recibiera acompañamiento y supervisión de las autoridades para garantizar que el pastor pudiera desarrollar de manera adecuada el trabajo que realizaba con niños, niñas y adolescentes.

Pidió cautela antes de emitir juicios contra el pastor y abogó por esperar los resultados de las investigaciones.

Medida de coerción será el jueves

La Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal conocerá el próximo jueves, a las 9:00 de la mañana, la solicitud de medida de coerción contra el pastor Ángel Gabriel Capellán y otro imputado identificado como Isaías Ramón Muñoz.