El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró este martes que quien resulte elegido como próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) debe tener una visión de Estado, independientemente de que pertenezca o no a la carrera judicial.

Castaños Guzmán señaló que la persona que ocupe la presidencia de esa alta corte debe comprender que estará al frente de uno de los poderes del Estado y no de un órgano meramente administrativo.

"El presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene que entender que es el presidente de un Poder Judicial y el presidente de un Poder del Estado", afirmó al ser abordado por la prensa durante la presentación del informe Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

Visión de Estado

El jurista sostuvo que, debido a la naturaleza de sus funciones, el presidente de la SCJ debe estar a la altura de quienes encabezan los demás poderes del Estado.

"Como él es presidente de un Poder del Estado, se tiene que poner a la altura de los demás presidentes y de los demás poderes del Estado", expresó.

Explicó, además, que las principales decisiones jurisdiccionales corresponden al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, por lo que la persona que ejerza la presidencia debe asumir, además de sus responsabilidades institucionales, un rol de dirección y representación del Poder Judicial.

"El presidente de la Suprema Corte de Justicia es un gerente. Lo menos que hace un presidente de la Suprema Corte de Justicia es administrar justicia, eso lo hace el Pleno de la Suprema Corte de Justicia", indicó.

Castaños Guzmán insistió en que su aspiración no está determinada exclusivamente por la condición de carrera judicial de quien sea escogido.

"Sea de carrera o no, a lo que aspiramos es que ese presidente tenga una visión de Estado", manifestó.

Aclaró que la Constitución permite que la presidencia de la Suprema Corte recaiga tanto en un juez de carrera como en una persona que no pertenezca a la carrera judicial.

No obstante, agregó que dentro del Poder Judicial existen jueces de carrera que tienen una visión de Estado y que se han preparado para asumir responsabilidades de esa naturaleza.

Valora avances del sistema judicial

Al referirse al desempeño del sistema de justicia, el vicepresidente ejecutivo de Finjus reconoció avances, especialmente en materia tecnológica.

A su juicio, la comunidad jurídica se ha beneficiado de la incorporación de herramientas tecnológicas al ejercicio profesional y el Poder Judicial dominicano ha alcanzado niveles comparables con otros países de la región.

"De que se ha avanzado, se ha avanzado al interno del Poder Judicial", afirmó.

No obstante, señaló que persisten desafíos, entre ellos el acceso a la justicia, debido a que sectores de la población todavía enfrentan dificultades para acceder a herramientas y recursos tecnológicos necesarios para aprovechar los servicios virtuales.

Castaños Guzmán planteó que uno de los retos de la próxima Suprema Corte será dar continuidad a los avances alcanzados y enfrentar las dificultades que aún persisten.