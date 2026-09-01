MP pide prisión para pastor y otro hombre acusados de maltratar a 13 menores en fundación de Haina

Pared con las reglas que cumplían los miembros de la fundación. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva este martes contra dos hombres acusados de someter a maltratos físicos y psicológicos y obligar a realizar trabajos a 13 menores de edad.

Los rescatados permanecían en un local donde operaba la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), en el municipio de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.

Los imputados son Ángel Gabriel Capellán, conocido como "el Pastor" o "Capellán", e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, quienes fueron sometidos ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal.

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue fijada para este jueves 3 de septiembre.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Ministerio Público, los menores rescatados tienen edades comprendidas entre los cuatro meses y los 13 años y presentaban signos de maltrato físico y psicológico.

La intervención se produjo durante una operación realizada entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto, cuando fiscales, agentes policiales y organismos de protección de la niñez realizaron allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, en Bajos de Haina.

La investigación comenzó luego de que uno de los menores escapara del lugar y acudiera a un destacamento policial , donde informó sobre las condiciones en las que se encontraban los niños alojados en el establecimiento.

Según el expediente, el menor fue sometido a una evaluación médico-legal que determinó que presentaba múltiples lesiones en el rostro, brazos, piernas, dorso y espalda, además de quemaduras de segundo grado en el dorso de ambas manos, en proceso de cicatrización.

Una evaluación psicológica forense estableció, además, que el menor no asistía a la escuela y que era obligado a realizar labores con madera destinadas a la construcción de una vivienda. También habría sido sometido de manera constante a castigos y agresiones físicas.

Traslado de menores tras el arresto

El Ministerio Público sostiene que, luego del arresto de Capellán, Isaías Ramón Muñoz Rodríguez trasladó a varios menores desde el inmueble donde funcionaba la fundación hasta una vivienda ubicada en el sector El Carril, Los Solares, también en Haina.

Los investigadores localizaron en las viviendas intervenidas pertenencias de niños y adolescentes de ambos sexos, entre ellas ropa, cuadernos, uniformes, mochilas, juguetes, reconocimientos y recuerdos escolares. También fueron encontrados actas de nacimiento, documentos personales pertenecientes a terceros y armas blancas.

Las autoridades indicaron que los allanamientos fueron ejecutados por la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), con apoyo de unidades de investigación de la Policía Nacional y organismos de protección de la niñez.

No tenía autorización como hogar de acogida

De acuerdo a una nota de prensa, el expediente establece que la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive) no contaba con autorización de la autoridad competente para funcionar como hogar de acogida de niños, niñas y adolescentes.

El Ministerio Público señala que, por esa razón, las actividades relacionadas con el funcionamiento del establecimiento, así como la recepción de fondos , donativos y otros mecanismos de captación de recursos, se realizaban al margen de la regulación legal correspondiente.