Cinco van a prisión por presunto sicariato de líder comunitario pagado con RD$50,000

El tribunal dispuso que los imputados cumplan la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Cinco hombres fueron enviados a prisión preventiva durante 18 meses por el presunto sicariato del dirigente comunitario José Frank Valerio, cuya ejecución habría sido ordenada y pagada con 50,000, según el expediente del Ministerio Público.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste también declaró complejo el proceso seguido contra Daimy Hernández Zorrilla, Eddy Manuel Arias Recio, Saulo Keli Núñez, Rafael Enrique Amaro Pereyra y Enrique Corniel Jerez.

El Ministerio Público identifica a Hernández Zorrilla como la persona que supuestamente ordenó, planificó y pagó el ataque contra Valerio, ocurrido el 14 de agosto en una parada de motoristas de la carretera de Hato Nuevo, en Los Alcarrizos.

Sin embargo, las autoridades todavía no han informado el motivo por el cual habría contratado el crimen. Familiares y residentes han planteado públicamente la posibilidad de un móvil político, pero esa hipótesis no aparece acreditada en la información oficial ofrecida sobre la medida de coerción.

Evidencias presentadas

Valerio, de 52 años, presidía una parada de motoconchistas, dirigía una junta de vecinos y había desarrollado actividades políticas en el Partido Dominicanos por el Cambio (DXC).

Los fiscales Ramón de la Rosa y Jerjes Pérez indicaron que entre las evidencias figuran videos de vigilancia que muestran a Hernández Zorrilla en la residencia de Arias Recio.

El juez Reyes Rodríguez dispuso que los cinco imputados cumplan la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades individuales y establecer el móvil del crimen.