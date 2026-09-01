Señalan falta de supervisión de las autoridades a la fundación de donde se rescató a 13 niños

El coordinador en la región sur del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), Carlos Manuel Sánchez Díaz, dijo que faltó supervisión por parte de las autoridades a la Fundación Restaurando Vida a un Muerto que Revive. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Tras calificar como "un hombre de bien" al pastor que dirige la fundación de la que escapó un menor de 12 años, presuntamente con signos de violencia y cuya huida permitió alertar sobre la situación de otros 13 niños, el coordinador en la región sur del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), Carlos Manuel Sánchez Díaz, afirmó que las autoridades fallaron en la supervisión del centro ubicado en Haina, San Cristóbal.

Sánchez Díaz sostuvo que el pastor Ángel Gabriel Capellán debió contar con el acompañamiento y la asistencia de las instituciones responsables de velar por los derechos de la niñez, a fin de prevenir posibles violaciones a las normativas y garantizar el interés superior de los menores acogidos por la Fundación Restaurando Vida a un Muerto que Revive.

"Es un hombre de bien (el pastor), pero los filtros y la supervisión de las autoridades fallaron, que no ayudaron a ese señor, que no indagaron, que no lo acompañaron" Sánchez Díaz Coordinador para la Región Sur del CDDH “

La Policía Nacional informó ayer que la intervino a la institución el pasado 28 de agosto luego de que un niño de 12 años escapara del lugar y condujera a los agentes hasta otros 13 quieres eran víctimas de presunto maltrato infantil y explotación laboral, situación que ahora es objeto de investigación

Madres llevan a sus hijos a "cualquier lugar"

Para el coordinador en la Región Sur del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Carlos Manuel Sánchez Díaz, se debe profundizar sobre qué pasó y cuál es la causa de la frecuente "irresponsabilidad" en San Cristóbal, donde "muchas madres" están llevando "a sus hijos a cualquier lugar".

Sánchez Díaz afirmó que esa organización había advertido, mucho antes de la fuga del menor, sobre la necesidad de que la fundación recibiera acompañamiento y supervisión de las autoridades para garantizar que el pastor pudiera desarrollar de manera adecuada el trabajo que realizaba con niños, niñas y adolescentes.

Pidió cautela antes de emitir juicios contra el pastor y abogó por esperar los resultados de las investigaciones.

"El pastor es una persona que la conocemos como un hombre de bien de la comunidad, pero hay que ver que por hacer un bien no se haya ido más allá del bien y del mal", subrayó.

Medida de coerción será el jueves

La Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal conocerá el próximo jueves, a las 9:00 de la mañana, la solicitud de medida de coerción contra el pastor Ángel Gabriel Capellán y otro imputado identificado como Isaías Ramón Muñoz.