El Tribunal Constitucional reconoce vacío en regulación de las pensiones de los bomberos

Bomberos durante un momento de descanso de su labor. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Tribunal Constitucional (TC) reconoció un vacío en la regulación de las pensiones de los miembros asalariados de los cuerpos de bomberos que trabajaron bajo el antiguo régimen de seguridad social y ordenó al Estado otorgar una pensión vitalicia a un exbombero que acumuló más de dos décadas de servicio antes y después de la entrada en vigor del nuevo sistema de seguridad social.

El conflicto surge por la coexistencia de dos regímenes. José Francisco Guzmán comenzó a trabajar en los cuerpos de bomberos décadas antes de la entrada en vigor de la Ley 87-01, que creó el actual Sistema Dominicano de Seguridad Social basado en cuentas de capitalización individual. Por ello, buena parte de sus años de servicio correspondió al esquema anterior, mientras que posteriormente estuvo afiliado a una AFP.

El Tribunal Constitucional concluyó que ese cambio de régimen no podía dejar sin protección los años que había trabajado como asalariado antes de la creación del nuevo sistema.

Trabajó 22 años como bomberos

Guzmán laboró aproximadamente 18 años y 10 meses en el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, entre 1977 y 1996, y otros cuatro años en el Cuerpo de Bomberos de Bajos de Haina, entre 1997 y 2001. En total, el tribunal comprobó unos 22 años de servicio y que había superado ampliamente los 60 años de edad exigidos por la Ley 379-81 para acceder a una jubilación.

El caso llegó al TC después de que el Tribunal Superior Administrativo rechazara el amparo de cumplimiento presentado por Guzmán contra la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado.