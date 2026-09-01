La UCSD analiza cambios y desafíos del nuevo Código Penal dominicano

La jornada se desarrolló en la Biblioteca Octavio A. Cardenal Beras Rojas ( FOTO CEDIDA POR LA UCSD )

La Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) realizó una jornada de análisis sobre el nuevo Código Penal dominicano, en la que juristas y miembros de la comunidad académica examinaron los principales cambios de la legislación y sus posibles implicaciones para el ámbito universitario y educativo.

La actividad estuvo encabezada por el rector de la UCSD, José Luis de la Cruz, y contó con la participación de Gustavo A. de los Santos Coll, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; Amauri Marco Martínez Abreu, director de la Escuela de Derecho; y los docentes Rosalmy N. Guerrero y Edison Joel Peña, indica una nota de prensa de la academia.

El panel, moderado por el jurista Ángel Gomera, permitió analizar las nuevas conductas delictivas incorporadas al Código Penal, así como las disposiciones relacionadas con la transparencia, las responsabilidades personales e institucionales y la protección de los derechos.

Durante el encuentro también se abordaron los retos que plantea la interpretación y aplicación de la nueva normativa, especialmente por sus efectos jurídicos, sociales e institucionales.

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La vicerrectora académica, Carmen Consuelo López Brand, destacó la importancia de que la universidad estudie el contenido del nuevo Código Penal para que docentes y estudiantes puedan conocer sus disposiciones y comprender el impacto que tendrá en la sociedad.

La jornada se desarrolló en la Biblioteca Octavio A. Cardenal Beras Rojas y reunió a profesionales del derecho, docentes, estudiantes y otros representantes del sector jurídico.

La UCSD indicó que este tipo de actividades forma parte de sus iniciativas de actualización profesional y de promoción del debate académico sobre temas relacionados con el fortalecimiento de la institucionalidad y el Estado de derecho.