Tribunal fija para el 22 de septiembre audiencia de apelación en caso de Wander Franco

Wander Franco durante una de las audiencias del proceso judicial en su contra ( ARCHIVO/ANEUDY TAVÁREZ )

La Corte de Apelación del distrito judicial de Puerto Plata fijó para el próximo martes 22 de septiembre la audiencia para conocer los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia emitida en el proceso judicial que involucra al pelotero de Grandes Ligas, Wander Samuel Franco Aybar.

Tanto la defensa del beisbolista como el Ministerio Público recurrieron la decisión del Primer Tribunal Colegiado de Puerto Plata, que en un segundo juicio mantuvo la declaración de culpabilidad de Franco por abuso sexual y psicológico en perjuicio de una menor de edad, pero le concedió un perdón judicial que evitó que cumpliera una pena de prisión.

Recursos de apelación

La defensa sostiene que no existen elementos probatorios suficientes para sustentar la declaración de culpabilidad contra el jugador, por lo que procura que la decisión sea revocada.

Mientras que el órgano acusador apeló el perdón judicial otorgado al pelotero, al considerar que esta figura no resulta aplicable a un caso de abuso infantil.

En el segundo juicio, los jueces determinaron que Franco habría sido una víctima colateral de las actuaciones de la madre de la víctima, argumento que incidió en la decisión de concederle el perdón judicial.

La decisión recurrida constituye la segunda sentencia emitida en el proceso.

Sentencias previas

En el primer juicio de fondo, Wander Franco fue condenado a dos años de prisión suspendida bajo condiciones. Sin embargo, el fallo fue posteriormente anulado por la Corte de Apelación, que ordenó la celebración de un nuevo juicio.

En la nueva sentencia, el tribunal volvió a declarar culpable al pelotero por abuso sexual y psicológico contra la menor, pero decidió eximirlo del cumplimiento de una pena de prisión.

En el mismo proceso, el tribunal condenó a la madre de la menor de edad, Martha Vanessa Chevalier, a 10 años de prisión.

Las partes fueron convocadas para dar inicio a esta nueva etapa del juicio a partir de las 9:00 de la mañana.