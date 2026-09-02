Gustavo Marcelino continúa al frente de la Dirección de Comunicación del Defensor del Pueblo

Sede del Defensor del Pueblo. ( FUENTE EXTERNA )

El periodista Gustavo Marcelino informó este miércoles que continuará ejerciendo sus funciones como director de Comunicación Estratégica del Defensor del Pueblo, cargo que desempeña desde el 2021, luego de desistir de su renuncia recientemente por motivos personales y profesionales.

Marcelino explicó que dejó sin efecto su decisión para dar continuidad a los compromisos asumidos y a los procesos institucionales bajo su responsabilidad.

Agregó que desde la Dirección de Comunicación Estratégica del Defensor del Pueblo continuará las relaciones públicas, difundiendo las actuaciones y resultados de ese órgano constitucional.

La información de la renuncia de Marcelino se dio a conocer la pasada semana por este medio junto a las del director de Planificación, Víctor Sánchez Jáquez; y la de Recursos Humanos, Natalia Cordero Andújar.

Según lo que aclaró el defensor del Pueblo, Pablo Ulla, en ese momento, las renuncias de Sánchez Jáquez y Cordero Andújar se debió también a razones personales de esos dos funcionarios.

Asimismo, Ulloa dijo que destituyó de la Dirección Administrativa y Financiera a Manuel Méndez Ferreras, como una manera de hacer "Ajustes" en la institución.

En tanto que el director ejecutivo, Frank Olivares, fue nombrado como asesor, agregó Ulloa.

Se promovió a funcionarias

Con los cambios quedaron ascendidas la abogada y comunicadora Mildred Charlot, como directora de Recursos Humanos; Patricia Díaz, quien pasa ser directora Administrativa; y Virginia Frías, fue promovida a directora ejecutiva.

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