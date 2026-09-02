Acusados en caso de exministros insisten en cerrar expedientes

El exministro de Hacienda Donald Guerrero. ( ARCHIVO / DL )

Acusados en el caso de presunta corrupción que encabeza el exministro de Hacienda Donald Guerrero solicitaron nuevamente este miércoles que se declare la extinción de la acción penal, al considerar que la persecución en su contra ha sobrepasado los cuatro años que, según afirman, establece la ley.

Una parte de los acusados hizo la solicitud este miércoles ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conoce el juicio de fondo, mientras que la defensa de Guerrero informó que apeló el rechazo de esa misma petición por parte de la jueza que conoció la audiencia preliminar.

Entre quienes volvieron a solicitar que se archive la persecución por haber transcurrido los cuatro años figuran los abogados Ángel Lockward y Juan Tomás Polanco Céspedes, así como los acusados Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista y Roberto Santiago Moquete Ortiz.

A todos, la jueza Altagracia Ramírez les denegó esa solicitud durante la etapa preliminar.

Fase del juicio actual

En la actual fase del juicio de fondo figuran, además del exministro de Hacienda, los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo, y de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.

Quienes no plantearon el incidente adelantaron que lo presentarán en otro momento del juicio.

Se recuerda que los exministros de Obras Públicas y Administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, fueron favorecidos con el rechazo de la acusación del Ministerio Público por parte de la jueza Ramírez.

Sin embargo, el Ministerio Público apeló el no ha lugar dictado a favor de ambos.

Las defensas de los acusados alegan que la persecución del órgano acusador comenzó en el momento en que solicitó oposiciones a pagos por propiedades declaradas de utilidad pública.

En tanto, la defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero sostiene que, en su caso, el proceso comenzó con una alerta migratoria en 2020.

La presidenta del Tercer Tribunal Colegiado, Arlin Ventura Jiménez, fijó para el lunes 14 de este mes de agosto su decisión sobre la solicitud de extinción de la acción penal presentada este miércoles.

Estructura de corrupción

Al grupo de más de 30 acusados se le señala de formar parte de una estructura que desvió sumas millonarias mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

Según el órgano acusador, los imputados también implantaron un esquema de extorsión sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda.

Mirna Ortiz: "Todos con el mismo libro"

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, adelantó que, en este caso, el incidente de extinción de la acción penal correrá la misma suerte de los otros dos procesos que ya cuentan con una condena.

Se refirió al proceso de los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez y al que encabeza el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre.

"Ellos parecen haber estudiado todos con el mismo libro porque todos acuden a las mismas instancias y todos reciben la misma respuesta del sistema de justicia", indicó al recordar que lo mismo se solicitó en los dos primeros casos, cuyos juicios de fondo ya concluyeron.

Sostuvo que "una vez más" los acusados "intentan huir al fondo utilizando la extinción como una herramienta procesal" y que al final "tendrá inequívocamente la misma consecuencia", con un rechazo.