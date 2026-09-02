Mantienen prisión preventiva contra esposa de principal imputado en caso Oncológico del Cibao

La imputada mientras era trasladada tras salir de la sala de audiencia ( ANEUDY TAVÁREZ )

La Corte de Apelación de Santiago rechazó el recurso presentado por la defensa de Luisa Yasiris Guzmán de Lora, imputada en el proceso relacionado con la presunta desviación de recursos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), y confirmó los 18 meses de prisión preventiva impuestos en su contra.

La decisión fue adoptada bajo el argumento de que la investigación se encuentra en curso y de que, por el momento, persisten las condiciones para mantener la medida de coerción, según explicó Pantaleón Mieses, representante legal de la procesada.

El jurista manifestó que la defensa no está conforme con la decisión, aunque dijo que la acepta.

Cuestionó que a su defendida se le haya impuesto prisión preventiva pese a que, según afirmó, no formaba parte del personal del Instituto Oncológico Regional del Cibao.

El abogado explicó que la Corte consideró que su cliente es pasible de investigación debido a que su esposo, Héctor Antonio Lora Cruceta, se desempeñaba como director de la institución y ella estaba vinculada a la Fundación Tócate, entidad que recibía recursos del Oncológico.

Dijo que esta consideración no implica que Guzmán de Lora sea culpable, debido a que el proceso todavía se encuentra en la etapa de investigación.

Explicó que la defensa recurrió la medida porque en primer grado se había establecido que la imputada contaba con elementos de prueba y suficiente arraigo para recibir una medida de coerción distinta de la prisión preventiva. No obstante, finalmente le fueron impuestos 18 meses de prisión preventiva.

Imputada

Tras conocer la decisión de la Corte, Luisa Yasiris Guzmán de Lora rechazó las imputaciones en su contra.

Aseguró que nunca trabajó para el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ni recibió dinero de esa institución.

La imputada sostuvo que su única intervención en el Oncológico fue ayudar a pacientes.

Manifestó su confianza en que la verdad saldrá a relucir durante el proceso.

También calificó como un "show mediático" el manejo del caso, al tiempo que afirmó que se estaría utilizando su persona como "chivo expiatorio" para desviar la atención sobre los verdaderos responsables del proceso.

"Yo no tengo dinero ni para pagarles los abogados", expresó.

Otros imputados

Por el caso Onco14 también es procesado Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, señalado como el principal imputado en el proceso.

Asimismo, figura como imputada Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien se desempeñó como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato y actualmente cumple prisión domiciliaria.

Las investigaciones están relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de recursos vinculados al Instituto Oncológico Regional del Cibao y de fondos provenientes del Seguro Nacional de Salud.