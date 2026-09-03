El juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y otros nueve acusados de presunta estafa contra el Estado y sabotaje a la red semafórica fue aplazado este jueves debido a la falta de representación legal de una de las empresas involucradas en el expediente y para permitir que un nuevo abogado pueda estudiar las pruebas del proceso penal.

Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conocen el caso, intimaron a la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) para que cumpla con la decisión que le fue notificada de asignar un defensor a la empresa Inprosol SRL, que no ha apoderado a un profesional del derecho para que la represente.

En su decisión, adoptada por mayoría, el tribunal intimó a la Defensa Pública y le advirtió que el Ministerio Público ha indicado que, de no cumplir con el requerimiento, "pudiera ejercer las vías correspondientes para que pueda ser sometida por desacato".

La presidenta del Tercer Tribunal Colegiado, Arlín Ventura, emitió un voto disidente, debido a que, según explicó la abogada Laura Acosta, entendía que no era necesario intimar a la ONDP para que cumpliera una disposición que ya le había sido ordenada. Acosta dijo que Ventura argumentó que las decisiones judiciales deben ser respetadas.

La abogada explicó que la Defensa Pública se ha negado a asumir la representación porque se trata de una empresa y esa institución no representa a personas jurídicas.

"Pero eso no es lo que dice la Constitución. Entonces, los jueces ordenaron que tienen que venir a representar a la entidad jurídica. La Defensoría no ha respondido desde que fue notificada el 20 de agosto", añadió la abogada que representa a Hugo Beras.

La jurista sostuvo que "probablemente" Inprosol SRL tiene sus fondos bloqueados y no cuenta con recursos para pagar los servicios de un abogado.

Las otras dos juezas que integran el tribunal son Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez.

Aplazamiento

La audiencia fue aplazada para el 22 de septiembre. Además de la ausencia de un defensor para la empresa, la postergación obedeció a que el abogado Manuel Eduardo Mora asumió este jueves la representación de uno de los imputados y solicitó tiempo para obtener y estudiar las pruebas del proceso debido a su nuevo apoderamiento.

Mora solicitó más tiempo del concedido por las juezas, pero el Ministerio Público se opuso, por lo que el tribunal acogió la posición de los fiscales.

Los demás acusados

Además de Beras, enfrentan el juicio de fondo el empresario Jochi Gómez; Pedro Vinicio Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero, exdirector de Tecnología; y Frank Rafael Atilano Díaz, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.

Asimismo, el tribunal envió a juicio de fondo a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo del Intrant; Carlos José Peguero Vargas; Mariano Gustini; Manuel Eduardo Mora Vázquez; y Henry Darío Feliz Casso.

Igualmente, fueron enviados a juicio de fondo las empresas Transcore Latam, Aurix S.A., Inprosol SRL, OML Inversiones SRL, PagoRD Xchange SRL, Industria Soltex Dominicana SRL y Dekolor SRL.