Dictan 10 años de prisión contra mujer por explotar sexualmente a su hija y a otras menores

La sentencia fue dictada contra Alejandra Zoquier, alias Yeni. ( FOTO CEDIDA POR LA PROCURADURÍA FISCAL DE PEDERNALES )

El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Pedernales condenó a 10 años de prisión a una mujer acusada por el Ministerio Público de utilizar a su hija menor de edad para ofrecerla sexualmente a hombres adultos a cambio de dinero.

La sentencia fue dictada contra Alejandra Zoquier, alias Yeni, quien deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Mujeres Baní, tras ser encontrada culpable de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en perjuicio de su hija menor y otras adolescentes.

El procurador fiscal de Pedernales, Dervio Heredia, explicó que el Ministerio Público presentó ante el tribunal los elementos probatorios que permitieron demostrar la participación de la acusada en los hechos investigados.

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Según la acusación, Zoquier reclutaba y ofrecía a menores para mantener relaciones sexuales con hombres adultos a cambio de dinero.

Investigación inició con operación encubierta

El fiscal explicó que la investigación se originó el 20 de junio de 2025, mediante una operación encubierta desarrollada por la unidad especializada en la persecución del tráfico ilícito y la trata de personas.

Durante la investigación, un agente encubierto habría sido utilizado para obtener evidencias sobre las actividades que se desarrollaban en el entorno de la acusada.

Posteriormente, durante un allanamiento realizado en la vivienda donde residía Zoquier, las autoridades encontraron a su hija de 16 años, otra menor de la misma edad y una joven de 18 años, quienes, de acuerdo con el expediente, eran utilizadas para ofrecer servicios sexuales a hombres adultos a cambio de dinero.

En el operativo también fueron ocupados dinero, sustancias controladas y otros objetos que, según el Ministerio Público, estaban vinculados con las investigaciones.

Hijo también recibe 10 años de prisión

En el mismo expediente fue condenado a 10 años de prisión el hijo de la acusada, identificado como Alexander Mejía Zoquier.

De acuerdo con la Fiscalía, durante un allanamiento realizado el 27 de julio, en la residencia donde vivía junto a su madre, las autoridades ocuparon aproximadamente 14 gramos de un polvo blanco presumiblemente cocaína.

Mejía Zoquier fue procesado por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, por lo que deberá cumplir la condena en la cárcel pública de Pedernales.

El fiscal Dervio Heredia afirmó que el Ministerio Público continuará dando seguimiento a los casos relacionados con la explotación sexual, trata de personas y otros delitos que afecten a niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, reiteró el compromiso de las autoridades de perseguir a quienes utilicen o recluten menores para actividades ilícitas en la provincia de Pedernales.