Caso de supuesto maltrato infantil en fundación de Haina: quién es quién y de qué se les acusa

Fachada de la Fundación Restaurando Vida. Un Muerto que Revive (Frvumr). ( DIARIO LIBRE/LUZ OGANDO )

Un caso de posible maltrato infantil en una fundación, ubicada en el municipio Bajos de Haina, San Cristóbal, fue descubierto el pasado lunes a raíz de la fuga de uno de los menores retenidos en el recinto que se presentó a un destacamento y realizó una denuncia.

El aviso desencadenó un operativo con dos allanamientos, donde fueron rescatados de la "Fundación Restaurando Vida. Un Muerto que Revive" 13 menores con edades comprendidas entre los 3 meses y 13 años. La entidad operaba en el interior de una finca, perteneciente a una fundación y un espacio religioso.

Por el caso fueron arrestados dos hombres, identificados como Ángel Gabriel Capellán alias "el Pastor" o "Capellán", de 69 años, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, acusados por el Ministerio Público de maltrato físico y psicológico, así como de trabajo o servicio forzado.

Conforme a la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, los infantes presentaban signos de maltrato físico y psicológico.

La audiencia de conocimiento de medida de coerción está fijada para este jueves a las 9:00 de la mañana.

En el expediente, Ángel Gabriel Capellán figura como pastor de la institución y quien mantenía bajo su control a los niños. También es señalado por el menor de 12 años que se fugó como la persona que propinaba el "maltrato constante".

"Entre ellos golpes, quemaduras en las manos, privación de alimentos durante varios días y la imposición de permanecer de rodillas durante largas horas, en ocasiones sosteniendo un objeto pesado sobre la cabeza, encierro en solitario de forma prolongada, era hincado en guayo, golpes con correas", precisa el documento.

Supuesta complicidad

La solicitud de medida de coerción plantea que el imputado Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, al enterarse de la detención de Capellán, movilizó varios menores desde la fundación hasta una vivienda, ubicada en El Carril, en Los Solares, de ese municipio.

El Ministerio Público lo acusa como cómplice de Capellán en delitos de maltrato físico y psicológico, así como de trabajo o servicio forzado.

Advertencias de Conani

Según revela el expediente, la fundación había recibido una comunicación del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), para que suspenda su funcionamiento en octubre de 2026.

En uno de los allanamientos fue encontrada "una comunicación de Conani, a la Fundación Restaurando vida. Un Muerto que Revive, asunto: Suspensión Funcionamiento de fecha 30 de octubre 2020", precisa el informe.

En la misiva, el Conani prohíbe el ingreso de niños, niñas y adolescentes a la fundación y solicita iniciar la reinserción familiar de los menores de edad que se encontraban acogidos en ese momento.

El 13 de noviembre del mismo año, Conani envió un memorándum al hoy imputado Ángel Capellán bajo el asunto: "Exclusión de personas con vicios y mal ejemplo para los niños", conforme indica el documento.

La entidad no posee autorización para funcionar como hogar de acogida para menores de edad, conforme establece el expediente.

Otros hallazgos

Dentro de la fundación se encontraron pertenencias vinculadas a los menores, tales como vestimentas, cuadernos, uniformes, mochilas, juguetes y medicamentos; así como actas de nacimiento, documentos de personas que no se encontraban en el lugar.

Entre los documentos encontrados, el Ministerio Público hizo mención de una carta de la fundación, fechada el 22 de junio de 2021, que dice: "Somos una institución sin fines de lucros, la cuales por quince (15) largos años, venimos brindando servicio al Pueblo Dominicano, en las cuales rescatamos niños y niñas de las calles, huérfanos, con malas conductas... ".

La carta invitaba a un misionero evangelista internacional, identificado como Gleiner Batista Altamiranda, de Barranquilla, Colombia, a impartir clases bíblicas, del 23 de junio al 26 de julio de 2021.

En el local también habían envejecientes en condiciones de extrema vulnerabilidad, personas con discapacidad visual o motora y miembros de la iglesia que no tenía vínculos familiares con los menores, "todos encontrándose bajo la supuesta guía del imputado Ángel Gabriel Capellán (A) el Pastor y/o Capellán", según la solicitud.

Así como un vehículo marca Toyota/Corolla CE de color Beige, placa A272601, año 1994; estacionado al frente de la propiedad, medio que, horas antes del allanamiento, habría sido utilizado para movilizar a nueve menores de edad, que fueron encontrados acompañados de dos adultas, una de ellas madre de una bebé de tres meses y un niño de cuatro años.

Acusación

Según la solicitud de medida de coerción, conformada por 20 páginas, "el Pastor" y Muñoz son acusados de violar los artículos 3 párrafo II, de la Ley 63-24 que modifica la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; la Ley 46-27 que modifica la Ley 137-03 en el artículo 7 bis literales F, G y L. Párrafo II del artículo 7 bis de la Ley 46-25, artículos 396 literal A y B, 456 y 458 de la Ley 136-03.

El Ministerio Público solicita al tribunal que se imponga prisión preventiva como medida de coerción a los imputados, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal.