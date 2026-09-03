Aumentan los feminicidios en 2026: la cifra asciende a 62 mujeres asesinadas en lo que va de año

La cifra de las 62 mujeres asesinadas en lo que va de este 2026 la dio a conocer la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, durante una exposición sobre las novedades del Código Penal en la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). ( IMAGEN CEDIDA A DIARIO LIBRE )

En lo que va de este año 2026, un total de 62 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, lo que representa un aumento en comparación con los 59 casos registrados en 2025.

La cifra de las 62 féminas ultimadas fue dada a conocer este jueves por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, quien explicó que esta alarmante situación de violencia contra la mujer fue el motivo principal que impulsó a los legisladores a endurecer las penas para estos crímenes.

Durante una actividad que encabezó en la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Reynoso señaló que, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público, en aproximadamente el 25 % de los casos de asesinatos de mujeres, el agresor se suicida posteriormente.

"El año pasado recibimos 73,000 denuncias de violencia de género, intrafamiliar y sexual. Esto revela la realidad que vive el país", expresó la máxima representante del Ministerio Público.

Casi un 90% no denunció maltratos

Reynoso agregó que el 89 % de las mujeres asesinadas nunca había denunciado los maltratos, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de prevención para enfrentar los patrones culturales que perpetúan la violencia machista.

"Hay que trabajar la prevención y desmontar una cultura machista", sostuvo.

Riñas y homicidios

La procuradora general también se refirió a la violencia que se registra en otros ámbitos de la sociedad dominicana y, en ese sentido, reiteró que seis de cada diez homicidios en el país están relacionados a conflictos sociales, entre ellos discusiones por accidentes de tránsito, problemas entre vecinos, disputas por estacionamientos y enfrentamientos ocurridos bajo los efectos del alcohol.

"En 2025 recibimos más de 26,000 denuncias de amenazas. La tasa de homicidios en el país está en 7.4, y de ese 7.4, el 60% corresponde a conflicto social: por un parqueo, por un choque de tránsito, por diferencias entre vecinos o por discusiones donde se consumen bebidas alcohólicas", subrayó.

Asimismo, Reynoso reiteró que la penalización de la violación sexual dentro del matrimonio no constituye una novedad, ya que esta conducta estaba contemplada en el artículo 332 del anterior Código Penal de la República Dominicana.

La procuradora general fue la expositora principal del encuentro con representantes del sector empresarial, donde abordó las disposiciones del nuevo Código Penal, particularmente las novedades relacionadas con las sanciones y la responsabilidad penal de las empresas.