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juicio discoteca Jet Set
juicio discoteca Jet Set

VIDEO | Audiencia de juicio de fondo contra los Espaillat por caso Jet Set

El juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat se centra en el desplome de la discoteca Jet Set, un caso que ha captado la atención pública y judicial

    La Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, conoce este viernes el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat por el desplome de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025.

    Para la  jornada están citados testigos y peritos del proceso, a cargo de las distintas partes.

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