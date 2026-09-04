VIDEO | Audiencia de juicio de fondo contra los Espaillat por caso Jet Set
El juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat se centra en el desplome de la discoteca Jet Set, un caso que ha captado la atención pública y judicial
La Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, conoce este viernes el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat por el desplome de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025.
Para la jornada están citados testigos y peritos del proceso, a cargo de las distintas partes.