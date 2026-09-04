Declaración del director de Onesvie protagoniza encarnizada audiencia del juicio caso Jet Set

Leonardo Reyes Madera, quien está al frente de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie). ( CAPTURA DE PANTALLA DEL JUICIO. )

El juicio de fondo por el colapso del techo de la discoteca Jet Set continúa este viernes con la declaración del ingeniero Leonardo Reyes Madera, primer testigo presentado por el Ministerio Público, quien fue sometido a un intenso contrainterrogatorio de la defensa sobre su peritaje de las condiciones de la estructura.

Reyes Madera, quien está al frente de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), explicó ante la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional los resultados de la evaluación realizada por técnicos de esa institución luego del desplome ocurrido el 8 de abril de 2025.

Durante su exposición, el ingeniero se refirió a las condiciones de la estructura, las cargas que soportaba y las modificaciones que, según el levantamiento realizado, se habían producido con el paso de los años.

El perito declaró que el techo soportaba una carga considerablemente superior a la contemplada originalmente en su diseño.

Según explicó, el peso propio de la estructura pasó de unas 160 libras por metro cuadrado a más de 650 libras por metro cuadrado.

También detalló que durante el levantamiento fueron identificados diferentes espesores en la capa de fino colocada sobre el techo. Mientras el diseño original contemplaba aproximadamente siete centímetros, en algunas zonas se encontraron espesores mucho mayores.

El ingeniero señaló, además, la presencia de equipos y otras estructuras sobre el techo, entre ellos unidades de aire acondicionado, tanques de agua y casetas, elementos que aumentaban la carga sobre la edificación.

Defensa cuestiona modelo estructural

Tras concluir la exposición del perito, la defensa de Maribel y Antonio Espaillat inició el contrainterrogatorio y cuestionó algunos aspectos técnicos utilizados para elaborar el informe.

Uno de los puntos planteados estuvo relacionado con el número de vigas representadas en el modelo elaborado mediante el programa STAAD y las identificadas durante el levantamiento de la estructura.

"En el método STAAD no aparecen 15, ¿cierto?", preguntó la defensa al ingeniero.

El cuestionamiento continuó hasta que el abogado planteó que el número de vigas presentado en el modelo no coincidía con el registrado en el levantamiento.

El Ministerio Público objetó la formulación de la pregunta al considerar que esa no había sido la conclusión expresada previamente por el testigo.

La defensa insistió en que se trataba de dos elementos distintos y que la diferencia debía ser aclarada por el perito.

Interrogatorio sube de tono

La discusión provocó un momento de tensión en la sala cuando Jorge Luis Polanco, uno de los abogados de la defensa de los Espaillat, elevó el tono de su intervención y reclamó que se escuchara la verdad.

"¡No quieren la verdad!", exclamó en varias ocasiones.

El abogado también cuestionó directamente el trabajo del testigo y lo calificó de "pasante e irresponsable", mientras el tribunal intervenía para pedir orden y permitir la continuación del interrogatorio.

"¡Ese es su testigo!", expresó el jurista durante el intercambio con el Ministerio Público.

El magistrado Franny González pidió a las partes mantener la cordura y el orden en la sala, mientras la defensa continuaba formulando preguntas al perito.

El episodio se produjo en medio de un contrainterrogatorio centrado en la metodología utilizada para reconstruir las condiciones de la estructura y en los datos empleados para sustentar las conclusiones del informe.

Primer testigo de la Fiscalía

Reyes Madera es el primer testigo presentado por el Ministerio Público en el juicio de fondo contra Antonio Espaillat y Maribel Espaillat.

La Fiscalía utiliza su testimonio para presentar ante el tribunal los resultados del peritaje realizado por la Onesvie y explicar las condiciones que, según el informe, presentaba la estructura antes de su colapso.

La defensa, por su parte, busca cuestionar la metodología, las mediciones y las conclusiones de los especialistas mediante el contrainterrogatorio al perito.

El juicio continúa ante la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, donde las partes presentan las pruebas destinadas a establecer las circunstancias que rodearon el desplome del techo del Jet Set, ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025.