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detención brigadista Edesur
detención brigadista Edesur

Detienen a técnico de empresa contratista de Edesur por presunta extorsión a cliente

Edesur exhorta a sus usuarios a denunciar cualquier intento de pago por servicios que no sean oficiales, reforzando su compromiso contra el fraude

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    Detienen a técnico de empresa contratista de Edesur por presunta extorsión a cliente
    Imagen generada con IA ilustrando un contratista arrestado. (CEDIDA POR EDESUR.)

    Edesur Dominicana informó sobre la detención de un brigadista de una empresa contratista, acusado de presuntamente solicitar dinero a una clienta de la distribuidora eléctrica a cambio de realizar gestiones relacionadas con el servicio.

    El técnico fue detenido por agentes del Departamento de Operativos Contra el Fraude en la calle Gaspar Polanco, en el sector Bella Vista, Distrito Nacional, luego de que Edesur recibiera una denuncia por supuesto chantaje y extorsión.

    • La empresa advirtió que continuará sometiendo a la justicia a las personas que incurran en actos ilícitos que afecten tanto a la distribuidora como a sus clientes.

    Llamado a denunciar

    Edesur exhortó a los usuarios a denunciar cualquier caso en el que brigadas o técnicos soliciten pagos por servicios. Las denuncias pueden realizarse a través del número 809-683-9393, el portal energiasinfraude.com.do, las redes sociales de la empresa o sus buzones de sugerencias.

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