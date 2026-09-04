Imponen 18 meses de prisión a dos hermanos por la muerte de joven hallado enterrado en Moca

Fotografía cedida a Diario Libre del momento en que las autoridades levantaban el cadáver del joven Albert Jesús Aracena Núñez, de 33 años, hallado el martes 25 de agosto enterrado entre matorrales de la comunidad La Chancleta, provincia Espaillat.

El juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Espaillat impuso 18 meses de prisión preventiva a dos hermanos por su presunta vinculación con la muerte de un joven cuyo cadáver fue localizado enterrado, luego de permanecer 21 días desaparecido.

Los imputados son Iván Arias Espinosa y Lucilda Báez Espinosa, propietarios del centro de diversión New York Grill.

Detalles del caso

Ambos son procesados por la muerte de Albert de Jesús Aracena, quien, según las investigaciones, habría sido visto por última vez en el establecimiento propiedad de los acusados.

El imputado Iván Arias Espinosa habría declarado ante las autoridades que Aracena supuestamente murió ahogado en una piscina del establecimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/ivan-arias-espinosa-caso-moca-bb5c8e96.jpg Iván Arias Espinosa, uno de los imputados mientras es trasladado en el Palacio de Justicia de Moca. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Según esa versión, después del hecho, decidió enterrar el cuerpo para evitar que el negocio fuera cerrado.

Otro implicado

De acuerdo con la investigación, también estaría involucrado un ciudadano haitiano, quien se encuentra prófugo.

El Ministerio Público tiene un plazo de 18 meses para profundizar las investigaciones y establecer las responsabilidades de cada una de las personas vinculadas al caso.

Además, las autoridades esperan los resultados de la autopsia definitiva para determinar con precisión la causa de la muerte, debido al avanzado estado de putrefacción en que fue encontrado el cuerpo, lo que dificultó establecerla de manera preliminar.