Imponen 18 meses de prisión a dos hermanos por la muerte de joven hallado enterrado en Moca
El cadáver de la víctima fue localizado luego de permanecer 21 días desaparecido
El juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Espaillat impuso 18 meses de prisión preventiva a dos hermanos por su presunta vinculación con la muerte de un joven cuyo cadáver fue localizado enterrado, luego de permanecer 21 días desaparecido.
Los imputados son Iván Arias Espinosa y Lucilda Báez Espinosa, propietarios del centro de diversión New York Grill.
Detalles del caso
Ambos son procesados por la muerte de Albert de Jesús Aracena, quien, según las investigaciones, habría sido visto por última vez en el establecimiento propiedad de los acusados.
El imputado Iván Arias Espinosa habría declarado ante las autoridades que Aracena supuestamente murió ahogado en una piscina del establecimiento.
Según esa versión, después del hecho, decidió enterrar el cuerpo para evitar que el negocio fuera cerrado.
Otro implicado
De acuerdo con la investigación, también estaría involucrado un ciudadano haitiano, quien se encuentra prófugo.
El Ministerio Público tiene un plazo de 18 meses para profundizar las investigaciones y establecer las responsabilidades de cada una de las personas vinculadas al caso.
Además, las autoridades esperan los resultados de la autopsia definitiva para determinar con precisión la causa de la muerte, debido al avanzado estado de putrefacción en que fue encontrado el cuerpo, lo que dificultó establecerla de manera preliminar.