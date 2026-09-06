Dictan coerción a hombre arrestado mientras extraía arena del río Tireo

El río Tireo atraviesa el municipio de Constanza, en La Vega. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Constanza impuso presentación periódica, impedimento de salida del país y una multa de 70 mil pesos a un hombre detenido en flagrante delito mientras extraía arena del lecho del río Tireo, en el sector Tireo al Medio, Los Chichiguao.

Las medidas les fueron impuestas a Josué de Jesús Corcino, arrestado por los miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y del Sexto Batallón de Cazadores del Ejército de la República Dominicana mientras extraía arena y gravilla del río Tireo sin contar con los permisos ambientales.

Una nota de prensa del Ministerio Público detalla que Josué de Jesús Corcino fue arrestado alrededor de las 10:22 de la noche del pasado miércoles 2 de septiembre, a bordo de un vehículo tipo camión volteo, marca Daihatsu, rojo, placa SO 10411, en el cual se disponía a extraer y transportar los materiales de la corteza terrestre.

Los miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) realizaban un operativo nocturno de reacción rápida, en respuesta a una denuncia de un ciudadano que grabó con un dispositivo telefónico la extracción del material en medio de la oscuridad y alertó a toda la comunidad a través de WhatsApp, agrega el comunicado.

El detenido, el vehículo y su carga fueron conducidos bajo custodia militar a la Oficina Municipal de Medio Ambiente, en Constanza.

Se pidió prisión preventiva

El procurador de Corte, Ramón Arturo Rosario Sánchez, adscrito a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Proedemaren), del departamento judicial de La Vega, expuso a la jueza Yanet Bernabel Martínez la gravedad de los hechos cometidos por el imputado.

En ese contexto, solicitó que al procesado se le impusiera prisión preventiva y la incautación del camión utilizado en la comisión del delito que afecta al río vital para la agricultura del valle de Tireo, pero que se encuentra profundamente impactado por la depredación ambiental.