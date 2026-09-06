Procuraduría inaugura fiscalía y unidad contra la violencia de género en Villa Altagracia

Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al momento de dirigirse a los presentes en el acto de inauguración de nueva fiscalía en Villa Altagracia. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PGR )

La Procuraduría General de la República inauguró este domingo las nuevas instalaciones de la Fiscalía Ordinaria y de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Villa Altagracia, provincia La Altagracia.

La nueva dependencia permitirá concentrar en un mismo espacio la recepción y gestión de denuncias, orientación y acompañamiento a las víctimas, evaluaciones psicológicas y médico-forenses, intervención social, investigación y judicialización de los casos.

También dará seguimiento a las medidas de protección y facilitará la coordinación de las distintas acciones requeridas para atender a las personas afectadas.

Las instalaciones contarán con fiscales y profesionales de psicología forense, medicina forense, trabajo social y asistencia jurídica, además del personal de apoyo necesario para el funcionamiento de la unidad.

Durante el acto, conforme a una nota de prensa de la Procuraduría, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el Ministerio Público trabaja bajo el principio de que la justicia debe estar disponible en las comunidades y centrada en las necesidades de las personas.

"La justicia tiene que estar en las comunidades, la justicia tiene que estar al servicio de las personas, porque el ser humano es el centro de todo", sostuvo Reynoso.

La funcionaria explicó que las nuevas instalaciones responden a la política institucional de impulsar una justicia de proximidad, con servicios estandarizados y de calidad, independientemente del lugar donde residan los ciudadanos.

"Donde resida la persona no define el valor y la importancia de su caso, ni de su derecho fundamental de acudir a nuestras instalaciones", señaló la procuradora, quien insistió en que la justicia debe ser transparente, eficiente y oportuna.

La fiscal titular de Villa Altagracia, Elizabeth Báez, destacó que el remozamiento de la fiscalía y la creación de la unidad especializada constituyen un paso para mejorar la respuesta ante la violencia de género y otros delitos.

283 denuncias en seis meses

La apertura de la unidad especializada se produce en un contexto de persistencia de los casos de violencia en la jurisdicción.

Mediante un comunicado de prensa se informó que que entre enero y junio de 2026, Villa Altagracia registró 283 denuncias relacionadas con violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

De acuerdo con los registros de la jurisdicción, la violencia intrafamiliar fue la de mayor incidencia entre los casos reportados durante ese período.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/whatsapp-image-2026-09-06-at-50921-pm-f6696326.jpeg Al centro la procuradora, Yeni Berenice inaugura las nuevas instalaciones de la Fiscalía y Unidad de Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual en Villa Altagracia. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PGR) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/whatsapp-image-2026-09-06-at-50921-pm-1-379a3882.jpeg La procuradora Yeni Berenice recorre las nuevas instalaciones de la fiscalía en Villa Altagracia. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PGR) ‹ >

Abogados gratuitos para víctimas

Durante su intervención, Reynoso recordó que en marzo de este año fueron habilitadas 37 oficinas a nivel nacional para abogados representantes de víctimas sin recursos económicos.

Explicó que las víctimas pueden acudir a una de esas oficinas, donde recibirán representación legal gratuita por parte de abogados especializados en victimología.

La procuradora llamó a los residentes de Villa Altagracia a exigir servicios de excelencia y exhortó a las distintas instituciones que trabajan junto al Ministerio Público a coordinar esfuerzos para ofrecer una respuesta efectiva a la ciudadanía.

Las nuevas instalaciones están ubicadas en la avenida Duarte Vieja número 38, en el barrio San Francisco, de Villa Altagracia.

Reynoso adelantó además que próximamente serán inauguradas la

y la

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