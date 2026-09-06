Ministerio de Justicia consulta a organismos internacionales sobre reglamento de derechos humanos

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, junto a los representantes de los organismos internacionales durante el diálogo sobre el Reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR MINISTERIO DE JUSTICA )

El Ministerio de Justicia informó este domingo que sostuvo un encuentro con embajadas, agencias y organismos de cooperación internacional radicados en el país, con el objetivo de integrar sus recomendaciones a la propuesta de Reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

La institución explicó que este diálogo forma parte del proceso de construcción de dicho sistema, y que busca nutrirse de las observaciones y la experiencia de las entidades especializadas en esa área.

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, resaltó la importancia de mantener las conversaciones con los diferentes sectores vinculados a la agenda de derechos humanos y de aprovechar la experiencia de la cooperación internacional para fortalecer las capacidades nacionales.

En una comunicación de prensa, Peralta Romero sostuvo que la construcción del Reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos requiere la participación coordinada de los distintos actores que intervienen en la promoción, protección y garantía de esas garantías constitucionales.

También señaló que el intercambio con organismos de cooperación permite incorporar experiencias, identificar oportunidades de colaboración y fortalecer las condiciones para una implementación efectiva y sostenible del sistema.

Los participantes

En el diálogo estuvieron presentes Raúl Fuentes Milani, embajador de la Unión Europea ante la República Dominicana; Julia Sánchez, coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana; Carlos Carrera Cordón, representante Residente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef); y Pablo Vizcaíno, jefe de Misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Asimismo, Mario Serrano Marte, representante Nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa); así como representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Igualmente, representantes de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y de varias embajadas, tales como las de Canadá y Reino Unido.

Por el Ministerio de Justicia, además de Antoliano Peralta participó el viceministro de Derechos Humanos, Noel Sued Canahuate, quien presentó los principales elementos del Sistema Nacional de Derechos Humanos y abordó su importancia para reforzar los mecanismos de coordinación y articulación institucional.

También Maura Martínez, encargada de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia, quien presentó la visión institucional sobre la cooperación internacional y las posibilidades de articulación para acompañar el fortalecimiento de las capacidades nacionales.

Organizaciones presentan observaciones

Al finalizar, los representantes de las organizaciones participantes compartieron observaciones, recomendaciones y perspectivas sobre la construcción del Sistema Nacional de Derechos Humanos y la propuesta de reglamento, tomando como referencia sus experiencias y el acompañamiento que han brindado al país en materia de derechos humanos.