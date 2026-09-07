Mujer rescatada en Los Guandules fue golpeada con un martillo y se intentó ahorcarla

Tras la llamada de un vecino, agentes acudieron a la residencia y se vieron obligados a romper la puerta para poder penetrar. ( VIDEO SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL )

Una discusión por el desbloqueo de los celulares terminó con una respuesta violenta por parte de un hombre que hirió con un martillo en la cabeza a su pareja e intentó ahorcarla en la residencia que ambos compartían en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

El imputado Florencio Lorenzo Lorenzo está señalado de intentar quitarle la vida a su pareja, Yaritza Sosa, durante el incidente registrado la noche del pasado 2 de septiembre.

La víctima logró salvarse gracias a la llegada de agentes policiales que acudieron al lugar tras la llamada de un vecino.

Según el Ministerio Público, durante la disputa, Florencio exigió a Sosa desbloquear su teléfono. La mujer accedió y luego le pidió al imputado que también desbloqueara el suyo.

En ese momento, Lorenzo Lorenzo la atacó con un martillo y le propinó un golpe en la cabeza que la hizo caer al suelo.

Tentativa de feminicidio agravado

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Lorenzo Lorenzo por tentativa de feminicidio agravado en perjuicio de Sosa.

Según la solicitud presentada por la fiscal Liyanny del Orbe María, el imputado, al observar que la mujer sangraba y se encontraba indefensa, le colocó en la boca un paño empapado de formol para impedir que pidiera ayuda y luego le vertió la sustancia encima.

Posteriormente, intentó ahorcarla.

Agentes policiales ingresaron a la vivienda luego de recibir una alerta a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, realizada por un vecino que reportó gritos e indicios de violencia dentro de la residencia.

Agentes Toppo del C-2 tuvieron que romper la puerta para entrar al lugar. El hecho quedó registrado en video. Tan pronto se abrió la puerta, la mujer salió corriendo.

Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron a la víctima pidiendo ayuda y al imputado en actitud agresiva, por lo que procedieron a arrestarlo en flagrante delito. Yaritza Sosa fue trasladada a un centro médico para recibir atenciones.

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Le ocuparon un ataúd

Durante el registro del vehículo del imputado, las autoridades ocuparon un ataúd y un machete. Estas evidencias guardan relación con las amenazas que, según la víctima, había recibido previamente de parte del imputado, quien presuntamente le manifestó que la mataría y la introduciría en el féretro.

El órgano acusador indicó que, de acuerdo con el certificado médico legal incorporado al expediente, Yaritza Sosa sufrió lesiones de gravedad y permanece bajo observación médica.

Asimismo, una evaluación psicológica señala que presenta elevados niveles de ansiedad y síntomas relacionados con depresión.

El Ministerio Público calificó provisionalmente los hechos como tentativa de feminicidio agravado por la existencia de una relación sentimental, en violación de los artículos 14 y 94 del Código Penal Dominicano, Ley 74-25, así como de los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16.

La audiencia, prevista para el pasado viernes 4 de septiembre, fue aplazada por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para el martes 8 de septiembre.