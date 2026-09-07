Imponen garantías económicas de hasta RD$4 millones a imputados en Operación Armum

Imponen medidas de coerción a imputados en operación Armum. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MP )

Jueces del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron este lunes garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país a propietarios y representantes de armerías arrestados durante la Operación Armum, en la cual se ocuparon armas de guerra y de uso prohibido en el país.

La acción fue llevada a cabo por el Ministerio Público contra negocios vinculados a la comercialización ilícita de armas de fuego y pertrechos.

En el Distrito Nacional, la garantía económica más elevada fue impuesta a Braulio Veras Rodríguez, por 4 millones de pesos, seguida de Henry Leónidas Tejeda Peralta, por 3.5 millones de pesos y Alexis Díaz Rodríguez, por 3 millones de pesos.

También fueron fijadas garantías de 2 millones de pesos a Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena, mientras que Wilmer Brahian Florentino o Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada deberán pagar 1 millón cada uno, conforme a una nota de prensa.

Impedimento de salida

A todos los imputados se les impuso, además, impedimento de salida del país sin autorización judicial y presentación periódica ante el Ministerio Público a cargo de la investigación.

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, que atribuye a los imputados violaciones a los artículos 66, párrafo, 68, 70, 71 y 72 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Estos artículos tipifican, entre otras conductas, la tenencia ilícita, el acopio o almacenamiento ilícito de armas de fuego y municiones y la intermediación ilícita. Por estos hechos, los imputados podrían enfrentar penas de entre 10 y 20 años de prisión.

Medidas en Santo Domingo Este

En Santo Domingo Este también fueron impuestas medidas de coerción contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.

Los tres deberán presentar una garantía económica de 500,000 de pesos cada uno, además de cumplir con presentación periódica e impedimento de salida del país.

En esa jurisdicción, las investigaciones se realizan conjuntamente con la Fiscalía de Santo Domingo Este y también son investigadas las armerías Los Héctor y Joso EIRL.

La Operación Armum fue ejecutada el pasado 1 de septiembre mediante 18 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.

Lo encontrado Durante las requisas fueron ocupadas aproximadamente 200 armas de fuego largas, pistolas y revólveres. También fueron ocupadas unas 40,000 municiones, muchas de ellas sin marcaje, además de armas de terceros. Entre los objetos ocupados figuran también armas de guerra y de uso prohibido, miras telescópicas, miras láser con punto rojo, adaptadores, cargadores tipo tambor y armas modificadas o alteradas.

Armerías bajo investigación

Mediante un comunicado de prensa se informa que el caso involucra a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.

De acuerdo con el Ministerio Público, entre las irregularidades detectadas figuran operar sin licencia, hacerlo con licencias vencidas, realizar trabajos de taller sin autorización, intermediar en la comercialización de armas sin licencia y retener ilícitamente armas de fuego de terceros.

La investigación estuvo a cargo de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, junto con organismos del Ministerio de Defensa, Interior y Policía y la Policía Nacional.