×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Alexis Medina Sánchez
Alexis Medina Sánchez

Corte aplaza recurso que busca elevar la pena a Alexis Medina Sánchez y condenar a su hermana

El Ministerio Público apeló también la absolución a otras doce personas involucradas en el caso de presunta estafa al Estado

Las audiencias se llevarán a cabo todos los martes, de 10:00 de la mañana a 4:30 de la tarde

  • Marisol Aquino - Twitter
Expandir imagen
Corte aplaza recurso que busca elevar la pena a Alexis Medina Sánchez y condenar a su hermana
Los hermanos Carmen Magalys y Alexis Medina Sánchez. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el próximo martes el recurso del Ministerio Público que procura una condena de 20 años de prisión contra Alexis Medina Sánchez y de diez para su hermana Carmen Magalys por una presunta estafa al Estado de más de 5 mil millones de pesos.

En agosto del pasado año, Alexis Medina Sánchez fue sentenciado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a siete años de cárcel, cuyas juezas absolvieron a Carmen Magalys.

La Corte prorrogó la primera vista por la ausencia del imputado José Idelfonso Correa Martínez, quien envió una licencia médica.

Los jueces Doris Josefina Pujols Ortiz -presidenta -  Daisy Indhira Montás Pimentel y Rafael Báez García, dieron a conocer cómo el tribunal se organizó para ventilar el expediente, que será todos los martes, de 10:00 de la mañana a 4:30 p.m.

Expandir imagen
Infografía
Jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Decidieron que el próximo martes iniciarán con el recurso del Ministerio Público que también busca que se eleven las penas impuestas a otros siete condenados y que se sentencie a 13 descargados del caso, que incluye a Carmen Magalys.

Alexis Medina Sánchez también apeló su condena de siete años.

Los demás condenados por el presunto caso de corrupción son los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca, a cinco años cada uno; y José Dolores Santana Carmona, sentenciado a seis años.

También el Segundo Tribunal Colegiado  condenó a cinco años de cárcel a Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel y a Rigoberto Alcántara Batista.

Entre los 13 descargados, además de Carmen Magalys Medina, están Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (Fonper), Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general.

También se encontró no culpables a Carlos José Alarcón, Lina Ercilia de la Cruz Vargas; Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez, José Idelfonso Correa Martínez, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, y a Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, este último fiscalizador de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

MP: Condenas no guardan relación con la magnitud del daño

Al concluir la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que buscan que se eleven las penas impuestas porque, a su entender, "no son suficientes en relación a la magnitud del daño social que generaron" al país.

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.