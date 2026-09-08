Corte aplaza recurso que busca elevar la pena a Alexis Medina Sánchez y condenar a su hermana

Los hermanos Carmen Magalys y Alexis Medina Sánchez. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el próximo martes el recurso del Ministerio Público que procura una condena de 20 años de prisión contra Alexis Medina Sánchez y de diez para su hermana Carmen Magalys por una presunta estafa al Estado de más de 5 mil millones de pesos.

En agosto del pasado año, Alexis Medina Sánchez fue sentenciado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a siete años de cárcel, cuyas juezas absolvieron a Carmen Magalys.

La Corte prorrogó la primera vista por la ausencia del imputado José Idelfonso Correa Martínez, quien envió una licencia médica.

Los jueces Doris Josefina Pujols Ortiz -presidenta - Daisy Indhira Montás Pimentel y Rafael Báez García, dieron a conocer cómo el tribunal se organizó para ventilar el expediente, que será todos los martes, de 10:00 de la mañana a 4:30 p.m.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-08-at-12746-pm-489ad406.jpeg Jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Decidieron que el próximo martes iniciarán con el recurso del Ministerio Público que también busca que se eleven las penas impuestas a otros siete condenados y que se sentencie a 13 descargados del caso, que incluye a Carmen Magalys.

Alexis Medina Sánchez también apeló su condena de siete años.

Los demás condenados por el presunto caso de corrupción son los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca, a cinco años cada uno; y José Dolores Santana Carmona, sentenciado a seis años.

También el Segundo Tribunal Colegiado condenó a cinco años de cárcel a Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel y a Rigoberto Alcántara Batista.

Entre los 13 descargados, además de Carmen Magalys Medina, están Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (Fonper), Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general.

También se encontró no culpables a Carlos José Alarcón, Lina Ercilia de la Cruz Vargas; Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez, José Idelfonso Correa Martínez, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, y a Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, este último fiscalizador de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

MP: Condenas no guardan relación con la magnitud del daño

Al concluir la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que buscan que se eleven las penas impuestas porque, a su entender, "no son suficientes en relación a la magnitud del daño social que generaron" al país.