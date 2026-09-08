¿Quiénes son los jueces confirmados en la Suprema Corte de Justicia?

De izquierda a derecha: Justiniano Montero Montero, Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Rafael Vásquez Goico y Fran Euclides Soto Sánchez. ( FOTOGRAFIAS TOMADAS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA. )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) confirmó la noche de este martes en sus cargos a cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quienes continuarán integrando el máximo tribunal del país por siete años más.

Los magistrados confirmados son Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.

Los cinco forman parte de la Suprema Corte de Justicia desde abril de 2019 y han ocupado distintas responsabilidades dentro del Poder Judicial, además de participar en iniciativas relacionadas con la modernización, la gestión judicial, el acceso a la justicia y la actualización de normas.

Estos son sus perfiles:

Justiniano Montero Montero

Es juez de la Suprema Corte de Justicia desde abril de 2019 y actualmente preside la Primera Sala, en materia Civil y Comercial.

También representa a República Dominicana ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ), de la que además es redactor de dictámenes. Es miembro del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial y ha encabezado comisiones como la encargada de implementar la Ley 339-22, sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial.

Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestrías en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, por la Universidad del País Vasco, y en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Fran Euclides Soto Sánchez

Doctor en Derecho por la UASD. Antes de llegar a la Suprema Corte de Justicia se desempeñó como fiscal de carrera desde 2009.

Actualmente integra la Segunda Sala, especializada en materia penal. Desde 2022 preside la Comisión Ejecutiva de Tecnología del Poder Judicial y es juez líder del Programa de Optimización del Proceso Penal, enfocado en mejorar la gestión y eficiencia de esa jurisdicción.

También impulsó la modificación del Reglamento del Juez de Ejecución de la Pena, aprobado en 2025.

Samuel Amaury Arias Arzeno

Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee un máster internacional en Resolución de Conflictos por la Universidad Oberta de Catalunya.

Juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia desde 2019, tiene más de 20 años de experiencia como docente universitario y fue director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Ha impulsado iniciativas para facilitar el acceso a la justicia y promover mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Entre ellas figuran el Reglamento General sobre Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos y una guía para la derivación de casos judiciales.

Recientemente obtuvo la máxima calificación, sobresaliente cum laude, por su tesis doctoral sobre el acceso a la justicia civil de personas en condiciones de pobreza, realizada en el marco del doctorado conjunto de la Universidad Externado de Colombia y la PUCMM.

Anselmo Alejandro Bello Ferreras

Doctor en Derecho por la UASD, cuenta con más de 20 años de trayectoria en la carrera judicial. Ingresó al sistema en julio de 2000 como juez de paz.

Cuando fue designado en la Suprema Corte de Justicia, en abril de 2019, era juez presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central.

Es docente, doctrinario y articulista, con experiencia en las áreas civil e inmobiliaria. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y un posgrado en Metodología de la Investigación Avanzada, ambos por la Universidad Católica Santo Domingo.

En la Suprema Corte ha participado en iniciativas como el Censo del Poder Judicial y el proyecto de Manejo de Redes Sociales de Jueces. También encabezó la comisión encargada de actualizar el marco normativo de la jurisdicción inmobiliaria.

Rafael Vásquez Goico

Licenciado en Derecho por la Universidad Eugenio María de Hostos, es docente de la UASD y autor de varias obras jurídicas.

Es juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que conoce asuntos de Tierras, Laboral, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo.

Entre sus responsabilidades figura la coordinación del Plan de Descongestión de la jurisdicción contencioso-administrativa y tributaria.

Además, presidió la comisión que trabajó en la modificación del Reglamento Disciplinario de los Jueces y participó en la elaboración de reglamentos sobre la suspensión de ejecución de sentencias recurridas en casación y los recursos de apelación disciplinarios contra abogados y notarios públicos.

También ha intervenido en propuestas de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la ley de casación.