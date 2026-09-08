Envían a prisión hombre acusado de intentar matar a mujer rescatada por policías tras romper puerta

Momento en que la Policía rescata a la mujer que era agredida. ( CAPTURA DEL VIDEO SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL )

El hombre acusado de intentar matar a Y. S., la mujer que fue rescatada por la Policía Nacional luego de que agentes de la institución rompieran una puerta para entrar a la vivienda donde estaba siendo golpeada, fue enviado a prisión preventiva por tres meses por un tribunal.

La medida de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fue aplicada a Florencio Lorenzo Lorenzo, expareja de Sosa, quien fue arrestado en flagrante delito durante la intervención policial ocurrida la noche del pasado 2 de septiembre en el capitalino sector Los Guandules, conforme a una nota de prensa de la Policía y un video que suministró del momento del rescate de la dama.

Los agentes acudieron a la residencia luego de que un vecino alertara al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 sobre gritos y posibles actos de violencia. Al llegar, tuvieron que romper una puerta para poder entrar y rescatar a la mujer, mientras el imputado se encontraba en actitud agresiva.

En otra nota de prensa, el Ministerio Público dijo que Lorenzo Lorenzo atacó a Sosa con un martillo, golpeándola en la cabeza y provocándole una lesión de gravedad. Posteriormente, habría intentado impedir que pidiera ayuda utilizando un paño empapado de formol y finalmente trató de ahorcarla.

La mujer fue trasladada a un centro médico, donde permanece bajo observación debido a las lesiones sufridas.

Durante el registro del vehículo del imputado, las autoridades ocuparon un ataúd y un machete, evidencias que el Ministerio Público relaciona con amenazas que, según la víctima, había recibido previamente.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso los tres meses de prisión preventiva solicitados por el Ministerio Público. Lorenzo Lorenzo cumplirá la medida en el CCR-XVII Najayo Hombres.

El órgano acusador califica provisionalmente los hechos como tentativa de feminicidio agravado, debido a la relación sentimental entre el imputado y la víctima.

La revisión obligatoria de la medida fue fijada para el 9 de diciembre.