Suprema Corte rechaza recurso de casación de Adán Cáceres, condenado a 20 años por corrupción

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inadmisible el recurso de casación presentado por el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, condenado en junio de 2026 a 20 años de prisión por integrar un entramado de corrupción que desfalcó al Estado dominicano con miles de millones de pesos.

El recurso fue interpuesto contra la decisión que rechazó su solicitud de extinción de la acción penal en el proceso seguido en su contra por corrupción administrativa, comunicó este martes el Ministerio Público en una nota de prensa.

Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), intentó por quinta ocasión lograr la extinción del proceso ante distintas instancias judiciales.

El órgano acusador dijo que la defensa de Adán Cáceres formuló tres veces esa petición ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, pero fue rechazada bajo el argumento de que "el tiempo transcurrido era razonable, tomando en cuenta la naturaleza y las particularidades del caso".

Agregó que, posteriormente recurrió ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que también desestimó su solicitud y confirmó la decisión de primer grado.

La Segunda Sala de la SCJ, integrada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, presidente; Nancy Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez, María Garabito Ramírez y Yorlin Vásquez Castro, declaró inadmisible el recurso contra la resolución penal núm. 502-2026-SRES00071, emitida por la Corte de Apelación el 26 de febrero de 2026.

"La sala penal explicó que no se cumplía el requisito de impugnabilidad objetiva establecido en el artículo 441 del Código Procesal Penal, por lo que el recurso no podía ser admitido", indica la nota del MP.

El Ministerio Público había solicitado rechazar la casación al considerar que no se configuraban los vicios alegados por el condenado. El Estado también pidió que fuera declarada inadmisible, al sostener que la decisión no era susceptible de casación.

Condenas y acusaciones

Tras el fallo de la Suprema Corte, el proceso seguirá su curso.La lectura íntegra de la sentencia está fijada para este 23 de septiembre. Fue condenado por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el pasado 16 de junio.

El Ministerio Público valoró la decisión y afirmó que contribuye a la lucha contra la impunidad.

Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel policial Rafael Núñez de Aza fueron condenados a 20 años de prisión por corrupción administrativa.

También recibieron 15 años de prisión el general Julio Camilo de los Santos Viola y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como "la pastora", quienes además deberán pagar multas de 400 y 300 salarios mínimos, respectivamente.

El Ministerio Público acusó a los generales de encabezar una red integrada por personas físicas y jurídicas que operó entre 2012 y 2020 y habría desviado fondos públicos del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Entre las instituciones señaladas como afectadas también figura el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Leer más Juezas describen la opulencia de Adán Cáceres y otros generales condenados por corrupción