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fiscal Aurelio Valdez Alcántara
fiscal Aurelio Valdez Alcántara

Fiscal acusado de recibir soborno de un testigo del caso Senasa renuncia del Ministerio Público

La renuncia de Valdez Alcántara fue confirmada por su abogado y el procurador de Corte, Eduardo Velázquez, quien anunció que su caso se trasladará a un tribunal de primera instancia

  • Marisol Aquino - Twitter
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Fiscal acusado de recibir soborno de un testigo del caso Senasa renuncia del Ministerio Público
El fiscal Aurelio Valdez Alcántara cuando salía de la audiencia en la que se intentó conocerle medida de coerción, el martes 7 de abril del 2026. (DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO)

El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien formaba parte del equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y está imputado por recibir un soborno de 10 mil dólares, renunció como miembro del Ministerio Público.

A Valdez Alcántara se le señala por extorsionar a un testigo del caso de fraude al Senasa, a fin de que le entregara los recursos y bienes que le exigía.

La información sobre su renuncia la confirmaron su abogado, Valentín Medrano, y el procurador de corte Eduardo Velázquez.

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Renuncia y proceso penal

La dimisión como miembro del Ministerio Público coloca a Valdez Alcántara en la jurisdicción ordinaria, por lo que su proceso penal pasa de la corte, donde se inició, a un tribunal de primera instancia.

  • De hecho, la acusación en su contra, que fue depositada en agosto ante la Corte de Apelación, será conocida en el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional a partir del 5 de octubre, día fijado para la primera audiencia, según Velázquez.

En la jurisdicción ordinaria, la acusación debe recorrer todas las instancias judiciales, empezando por los tribunales de primer grado, a diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción privilegiada.

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Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.