Fiscal acusado de recibir soborno de un testigo del caso Senasa renuncia del Ministerio Público
La renuncia de Valdez Alcántara fue confirmada por su abogado y el procurador de Corte, Eduardo Velázquez, quien anunció que su caso se trasladará a un tribunal de primera instancia
El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien formaba parte del equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y está imputado por recibir un soborno de 10 mil dólares, renunció como miembro del Ministerio Público.
A Valdez Alcántara se le señala por extorsionar a un testigo del caso de fraude al Senasa, a fin de que le entregara los recursos y bienes que le exigía.
La información sobre su renuncia la confirmaron su abogado, Valentín Medrano, y el procurador de corte Eduardo Velázquez.
Renuncia y proceso penal
La dimisión como miembro del Ministerio Público coloca a Valdez Alcántara en la jurisdicción ordinaria, por lo que su proceso penal pasa de la corte, donde se inició, a un tribunal de primera instancia.
- De hecho, la acusación en su contra, que fue depositada en agosto ante la Corte de Apelación, será conocida en el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional a partir del 5 de octubre, día fijado para la primera audiencia, según Velázquez.
En la jurisdicción ordinaria, la acusación debe recorrer todas las instancias judiciales, empezando por los tribunales de primer grado, a diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción privilegiada.