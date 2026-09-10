Las mujeres pueden perder más terreno en la Suprema

El Consejo Nacional de la Magistratura en su reunión del martes 8 de septiembre de 2025, en donde ratificó a cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia. ( PEDRO MARTÍN SÁNCHEZ )

Las mujeres podrían perder aún más terreno en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) con la nueva conformación que deberá completar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), aunque su presencia en el alto tribunal ya era minoritaria y estaba muy lejos de reflejar el peso que tienen dentro de la judicatura dominicana.

De las cinco mujeres que integraban la Suprema desde diciembre de 2025, solo Miguelina Ureña Núñez y Yorlin Vásquez Castro tienen asegurada su permanencia. Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez decidieron no someterse a la evaluación para permanecer otros siete años, mientras Vanessa Acosta Peralta sí acudió al proceso, pero no fue confirmada.

El CNM ratificó el martes a cinco de los siete jueces sometidos a evaluación, todos hombres, y dejó en seis las vacantes que tendrá que llenar en la próxima etapa del proceso.

Eso significa que el Consejo tendría que escoger al menos tres mujeres entre los seis nuevos integrantes, la mitad de las plazas disponibles, para que la Suprema vuelva a tener las cinco magistradas con las que inició este proceso.

Con tres nuevas mujeres, quedarían otra vez en cinco de los 17 miembros, equivalentes al 29.4 %. Si son dos, la representación femenina bajaría a cuatro, un 23.5 %; con una serían tres, un 17.6 %, y si ninguna resulta seleccionada, quedarían apenas dos, el 11.8 %.

La eventual reducción no partiría de una situación de equilibrio. Las mujeres nunca han alcanzado siquiera un tercio de la matrícula regular de la Suprema desde que comenzaron a ocupar efectivamente puestos en esa alta corte, pese a que actualmente constituyen la mayoría de quienes imparten justicia en los demás tribunales.

A marzo de 2025, el Poder Judicial registraba 459 juezas entre 737 magistrados, equivalentes a poco más del 62 % de la judicatura. Sin embargo, en la Suprema eran entonces cuatro de 17 y, tras las designaciones de diciembre pasado, aumentaron a cinco.

Todo comenzó en 1997

La presencia femenina efectiva en la Suprema comenzó hace menos de tres décadas.

Existe un antecedente de Margarita Tavares, a quien una publicación histórica del Poder Judicial identifica como la primera mujer designada jueza de la Suprema, en 1965, durante la Guerra de Abril, aunque califica aquella designación como simbólica.

La ruptura efectiva ocurrió en 1997, cuando el primer CNM creado tras la reforma constitucional de 1994 escogió a cinco mujeres: Margarita Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc, Enilda Reyes Pérez y Dulce María Rodríguez de Goris.

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La Suprema tenía entonces una matrícula legal de 16 miembros, por lo que las cinco mujeres representaban el 31.25 %. Desde entonces ese nivel proporcional nunca ha sido superado.

En aquel entonces la Constitución establecía la inamovilidad de los jueces y no existía el actual sistema de evaluación cada siete años.

Ese modelo cambió con la Constitución de 2010, que dispuso que los jueces de la Suprema fueran evaluados por el CNM al término de siete años y ordenó evaluar también a quienes ya formaban parte del tribunal.

Salieron cuatro

La primera gran recomposición bajo el nuevo esquema ocurrió en 2011 y dejó un dato particular sobre la representación femenina.

De las cuatro mujeres de la antigua Suprema que fueron sometidas a evaluación, tres no fueron confirmadas: Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc y Enilda Reyes Pérez. Solo Dulce María Rodríguez permaneció.

Sin embargo, esto no redujo finalmente el número de mujeres, porque el CNM incorporó a otras cuatro: Miriam Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Martha Olga García Santamaría y Sara Henríquez Marín.

La nueva Suprema quedó así con cinco mujeres entre 17 integrantes, equivalentes al 29.4 %, prácticamente el mismo número que había alcanzado catorce años antes.

La caída del 2017

El primer retroceso numérico importante se produjo en 2017, aunque no como consecuencia de una evaluación general por vencimiento de períodos, sino al llenarse vacantes producidas dentro de la Corte.

Entre quienes salieron se encontraban Dulce María Rodríguez y Martha Olga García, mientras que entre los nuevos integrantes solo fue escogida una mujer, Pilar Jiménez Ortiz.

La Suprema pasó entonces de cinco a cuatro mujeres de 17, reduciendo su representación al 23.5 %.

Dos años después, en la renovación realizada por el CNM en 2019, la cantidad se mantuvo igual, aunque cambiaron varias de sus integrantes. Salieron Miriam Germán, Esther Agelán y Sara Henríquez, mientras ingresaron Nancy Salcedo, Vanessa Acosta y María Garabito, que junto a Pilar Jiménez mantuvieron en cuatro la matrícula femenina.

La situación mejoró nuevamente en diciembre de 2025. Pilar Jiménez salió de la Corte y fueron escogidas Miguelina Ureña y Yorlin Vásquez, que se sumaron a Salcedo, Acosta y Garabito para elevar otra vez a cinco el número de magistradas.

Ese avance, sin embargo, podría durar menos de un año.

"Que las juezas se animen"

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, entiende que la composición final no dependerá solamente de las decisiones del CNM, sino también de cuántas mujeres se presenten a competir por las seis plazas disponibles.

Castaños Guzmán recordó que entre los siete jueces que correspondía evaluar ahora había una sola mujer que finalmente participó en el proceso y consideró que la nueva etapa abre una oportunidad para aumentar la cantidad de candidatas.

"Ojalá que se inscriba un número considerable de mujeres que permita al Consejo evaluarlas y aumentar su presencia en la Suprema", expresó.

Finjus exhortó específicamente a las juezas del Poder Judicial a presentar sus candidaturas ante la disparidad existente entre hombres y mujeres en el alto tribunal.

La posibilidad es relevante porque cinco de las seis plazas pendientes deberán ser ocupadas por integrantes de la carrera judicial, mientras una podrá provenir de la academia o de otros sectores de la sociedad, según explicó Castaños Guzmán.

Nunca una presidenta

La desigual representación también se observa en la posición de mayor jerarquía de la Suprema, pues ninguna mujer ha sido escogida presidenta titular del tribunal.

Desde que las primeras cinco llegaron en 1997, la Presidencia ha sido ocupada por Jorge Subero Isa, Mariano Germán Mejía y Henry Molina.

Algunas mujeres sí han alcanzado posiciones relevantes dentro de la estructura. Miriam Germán, por ejemplo, presidió la Segunda Sala de la Suprema y llegó a ejercer temporalmente funciones vinculadas a la sustitución de la Presidencia, pero ninguna ha sido designada para encabezar en propiedad la alta corte.

Ahora será nuevamente el CNM el que defina cuánto espacio tendrán las mujeres en la cúspide del Poder Judicial. De los 11 puestos cuya continuidad ya está definida, nueve corresponden a hombres y dos a mujeres.

Para recuperar simplemente las cinco magistradas que había antes del actual proceso, el Consejo deberá escoger mujeres para tres de las seis vacantes. Aun si lo hace, ellas volverán a representar apenas el 29.4 % de la Suprema, en un Poder Judicial donde más de seis de cada diez jueces son mujeres.