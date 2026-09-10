Luis Henry Molina: todos "los partidos políticos han actuado igualito" con el CNM

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, decidió no evaluarse para un próximo periodo en esa alta corte, por lo que concluye su gestión antes de finalizar este año 2026. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

En la recta final de su mandato, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, defendió abiertamente el carácter político de los procesos de evaluación y escogencia de jueces por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) porque, según afirmó, "así como la Biblia es un libro religioso, la Constitución de un país es un libro político" y, por ende, también los órganos que de ella emanan.

En ese sentido, Molina aseveró que el CNM y otras instituciones actúan de conformidad con la política, la cual consiste en determinar "cómo se preserva y se mejora la institucionalidad". Además, enfatizó que este accionar "no está mal", aunque reconoció que el proceso siempre se puede mejorar, incluso las evaluaciones de los jueces.

Al referirse a las organizaciones políticas, señaló que "los tres partidos han actuado igualito", en relación con el CNM. Bajo esa misma línea, planteó que "en cualquier parte del mundo, todos los jueces de la Suprema son políticos", pero aclaró que esto no significa que deban ser partidistas.

Basándose en este principio, afirmó haber actuado durante los siete años que lleva encabezando el Poder Judicial y que concluye antes de que finalice este año

"Nadie puede decirme a mí que yo tomé una decisión en función de un partido", sentenció, durante un encuentro que tuvo con periodistas que cubren la fuente de justicia.

"El modelo nuestro no es malo. Y créanme, yo me he sentado en varios Consejos (de la Magistratura), todo el mundo asume su responsabilidad. Yo puedo estar o no de acuerdo con una posición, pero es serio lo que se hace ahí", dijo

Como ejemplo puso su primera participación en ese organismo que evalúa y selecciona también a los jueces de las otras altas cortes, el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-09-at-63322-pm-75f02880.jpeg El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, conversa con periodistas de la fuente judicial. A su derecha, Luis Brito, de la Escuela Nacional de la Judicatura, y a su izquierda, Javier Cabreja, coordinador general de Comunicaciones del Poder Judicial. (IMAGEN CEDIDA POR LA SCJ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-09-at-63323-pm-858c319f.jpeg Los periodistas que cubren la fuente judicial posan para una imagen con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. (IMAGEN CEDIDA POR EL PODER JUDICIAL.) ‹ >

Aunque no citó cuál fue esa primera participación, ya la encabezaba el actual presidente de la República, Luis Abinader, según las actas del CNM. Afirmó que llevó su hoja de evaluación, se la entregó a los demás consejeros, y "cómo evaluaron a cada candidato y lo siguieron haciendo".

"Lo que sí le puedo decir es que la construcción de una democracia no depende solamente de un órgano, también depende de toda la sociedad", expuso a los periodistas durante el encuentro en donde conversó sobre temas de interés para la comunidad jurídica e intercambió impresiones sobre los principales avances y desafíos del Poder Judicial. La reunión se desarrolló en su despacho en la SCJ.

Sostuvo que los ciudadanos deben comprender que la independencia y la inamovilidad de los jueces es una garantía para las personas, "y no una oportunidad de ocupar una posición porque "la presión interna ¿qué pide?, más posiciones, ¿y los demás qué piden? más rotación".

Molina decidió, junto a otros tres jueces, no someterse a una evaluación para un próximo período en el alto tribunal. Su período de siete años venció en abril pasado.

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No hubo voto calificado

Sobre las deliberaciones en la evaluación de siete jueces por el CNM el pasado martes, Molina reveló que las decisiones adoptadas el pasado martes contaron con los sufragios requeridos en el pleno y que el presidente de la República, Luis Abinader, no tuvo que apelar al voto calificado que le otorga la ley.

El juez presidente de la SCJ consideró que estas evaluaciones son importantes porque, "evidentemente, hay personas que pueden decidir no trabajar adecuadamente". Además, señaló que, aunque existen sectores que presionan por abrir vacantes para colocar gente nueva, el criterio de selección no debe ser ese, sino la idoneidad.

En ese contexto, destacó la trayectoria de los jueces de carrera, quienes son seleccionados mediante concursos públicos, cursan dos años en la Escuela Nacional de la Magistratura, inician como jueces de paz y ascienden hasta llegar a la Suprema Corte, donde su retiro está fijado a los 75 años.

"Cada siete años se evalúa. Pero no porque haya llegado a la Suprema hay que quitarlo", indicó.

Sin embargo, aclaró que en el caso del presidente de ese tribunal, como la función que ocupa, es "distinto" y es válido su relevo por ser el único de los 17 jueces con funciones de gestión y gobernanza, que "puede desgastarse y requerir renovación".

El gran reto pendiente: los acuerdos judiciales

Molina destacó el avance en en acceso a la justicia y en la agilización de los trámites por lo digital y citó entre los retos cambiar la cultura del dominicano de llevar los procesos hasta el final.

Al respecto dijo que la cultura de los acuerdos es la gran materia pendiente, una problemática que también, dijo, alimenta el uso excesivo de la prisión preventiva.

Sostuvo que, aunque los actores del sistema manifiestan estar a favor de las conciliaciones en los procesos, estos no se llevan a la práctica en una proporción importante, contrario a otros países como Estados Unidos y Puerto Rico que se pactan en más de un 90 por ciento.

Los acuerdos están contemplados en el Código Procesal Penal desde hace varios años e incluso obliga a los jueces a promoverlos.

"Es un círculo vicioso. Cuando aquí se implementen los acuerdos, usted va a ver que nadie va a hablar de prisión preventiva, va a ser lo mínimo de lo mínimo", aseguró.

Finalmente, aunque Molina dijo que probablemente no haya otra persona que trabaje más que él en el Poder Judicial, al asegurar que dedica 16 horas a dirigir el Poder Judicial, le faltó más por hacer por las personas vulnerables y "más empobrecidas".

"Una deuda que tengo que pagar en esta vida, como dice la canción, con los sectores más empobrecidos. Siento que debí crear un equipo que se ocupara solo de atender todas esas cosas tontas que dicen, para nosotros podernos ocupar realmente de lo importante." Luis Henry Molina Presidente de la SCJ “

Los periodistas que participaron en el encuentro con el presidente de la SCJ fueron son Loyda Peña, del periódico Hoy; Ramón Benzán, del Listín Diario; Teresa Casado, de El Día; Hogla Enecia Pérez, de El Caribe; Mery Ann Escolástico, de Acento.com.do; Julio Benzant, de Noticias Oriental; Domingo Berigüete; Aris Beltré, de Noticias SIN; Susana Gautreau y Millizen Uribe.