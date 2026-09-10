Condenan a 30 años a hombre por matar a su exsuegro e intentar asesinar a su exnovia

El tribunal condenó por los hechos a José Ricardo Valdez, quien deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega. ( ARCHIVO )

El Primer Tribunal Colegiado de Jarabacoa condenó a 30 años de prisión a un hombre por envenenar a su exsuegro e intentar matar a su exnovia, en un hecho ocurrido en marzo de 2025 en la comunidad Hato Viejo.

El tribunal condenó por los hechos a José Ricardo Valdez, quien deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega.

De acuerdo con la acusación, Valdez acudió a la vivienda de su expareja con el pretexto de conversar con ella.

Aunque la joven le pidió que se marchara, el hombre permaneció en los alrededores de la casa hasta que entró a la cocina, donde vertió una sustancia en el almuerzo que ella preparaba, según detalla el Ministerio Público en un comunicado.

Luego de ingerir los alimentos, el hombre y la joven comenzaron a sentirse mal y fueron trasladados a un centro de salud. El exsuegro de Valdez murió mientras recibía atenciones médicas, mientras que su exnovia fue atendida de emergencia con un diagnóstico de posible intoxicación por una sustancia desconocida.

Acciones judiciales

El Ministerio Público sustentó su acusación con pruebas periciales, documentales y testimoniales presentadas durante el juicio.

Los jueces Lucrecia Rodríguez, Bionny Zayas y Mileidy Sánchez otorgaron valor jurídico a las pruebas presentadas por el órgano acusador y declararon culpable a Valdez.

La acusación fue litigada por el fiscal Arturo Vélez, bajo la coordinación de la fiscal titular de Jarabacoa, Viviana Mena Paulino. La investigación estuvo a cargo de los fiscales Scarling Polanco y Juan Enmanuel Escoto.