Perito admite que su informe no documenta desprendimientos de concreto antes del colapso del Jet Set

El ingeniero Eduardo Fierro mientas declaraba de manera virtual. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El ingeniero Eduardo Fierro reconoció este viernes que su informe sobre el colapso de la discoteca Jet Set no documenta que elementos del techo se desprendieran antes del desplome de la estructura.

Durante el interrogatorio en la audiencia del caso, el abogado Jorge Luis Polanco, miembro de la defensa técnica, pidió al perito identificar en qué parte del informe, sus apéndices o anexos constaba que el techo había comenzado a desmoronarse antes del colapso.

"No está en el reporte", respondió Fierro.

Polanco reformuló la pregunta después de que una persona presente en la sala indicara que el ingeniero había mencionado previamente el desprendimiento de un fragmento de concreto, aunque sin establecer que ocurrió antes del desplome. Fierro mantuvo su respuesta: "No está en el reporte".

El especialista también confirmó que, según tenía entendido, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) no controló el traslado ni el almacenamiento de los escombros.

Limitaciones del informe

Fierro explicó que no fue posible determinar las afectaciones que presentaban los elementos estructurales antes del siniestro porque la edificación ya había colapsado.

"Era imposible. Ya había colapsado; no había ninguna manera de verlo", manifestó.

Fierro agregó que tampoco pudieron establecer, después del desplome, la ubicación que ocupaban los distintos elementos estructurales dentro de la edificación.

Tras estas respuestas, Polanco solicitó al perito leer una sección de la página 58 de su informe para continuar examinando el contenido y las conclusiones del documento presentado ante el tribunal.