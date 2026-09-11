Perito del Ministerio Público señala hallazgos en el estudio de la Onesvie en el caso Jet Set

Eduardo Adolfo Fierro participó en el estudio presentado por la Onesvie a solicitud del Ministerio Público. ( DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO )

El juicio por el colapso de la discoteca Jet Set continuó este viernes con la declaración de un tercer perito presentado por el Ministerio Público y quien participó en el estudio presentado por la Onesvie, quien volvió a señalar la sobrecarga estructural como causa del desplome, mientras la defensa concentró su interrogatorio en cuestionar el alcance de esas conclusiones.

El ingeniero sísmico y estructuralista Eduardo Adolfo Fierro declaró este viernes ante el tribunal que el colapso comenzó en la zona sur de la estructura, donde una de las vigas habría fallado debido a las cargas existentes. Esa falla, explicó, provocó que parte del peso se transfiriera hacia elementos cercanos, aumentando la demanda sobre ellos y generando una secuencia que terminó con el derrumbe del techo.

Según su análisis, las vigas ubicadas en las áreas donde estaban instalados tinacos y equipos de aire acondicionado soportaban una sobrecarga estimada entre un 18 % y un 20 % por encima de su capacidad.

Fierro explicó, durante su declaración por videollamada, que las vigas estaban simplemente apoyadas y sujetas mediante pernos, una condición que, a su juicio, limitaba la capacidad de las conexiones para soportar las cargas existentes.

"Las vigas estaban simplemente apoyadas, estaban puestas nada más", manifestó.

El especialista también se refirió a las capas de fino colocadas sobre el techo. Indicó que cada nueva aplicación de ese material debió estar precedida por un cálculo que estableciera si las vigas podían resistir el peso acumulado.

El perito hizo referencia a una acumulación de aproximadamente 37.5 centímetros de fino y explicó que, si se agregaban nuevas capas para corregir desniveles o evitar acumulaciones de agua, cada intervención suponía una carga adicional que debía ser evaluada por un ingeniero.

Según Fierro, la colocación sucesiva de esas capas podría además estar relacionada con deformaciones progresivas de la estructura y con la necesidad de corregir zonas donde se acumulaba agua.

La defensa pone a prueba las conclusiones

Durante el interrogatorio de la defensa, los abogados de Antonio y Maribel Espaillat concentraron parte de sus preguntas en precisar hasta dónde podían llegar las conclusiones técnicas del perito y en separar las distintas modificaciones realizadas a la edificación de la causa específica del colapso.

Uno de los aspectos abordados fue la eliminación de una columna de la estructura. Fierro sostuvo que esa intervención aumentó las cargas sobre elementos próximos, pero no la identificó como el origen de la falla que desencadenó el derrumbe.

El especialista explicó que las deformaciones observadas en elementos metálicos utilizados en esa zona se produjeron como consecuencia de la secuencia de fallas iniciada en otro punto de la estructura y no necesariamente como el detonante del colapso.

Otro punto abordado durante las preguntas fue el desprendimiento de concreto reportado antes de la tragedia.

Fierro señaló que encontrar fragmentos de concreto era una señal que debía investigarse y que, ante esa situación, habría sido necesario retirar los plafones para observar directamente las vigas y determinar de dónde procedía el material.

Precisó, sin embargo, que el desprendimiento por sí solo no permitía establecer de inmediato el nivel de riesgo ni afirmar con certeza que el edificio iba a colapsar. Primero era necesario identificar el elemento afectado y la magnitud del deterioro.

En caso de comprobarse daños estructurales durante esa inspección, dijo, habría recomendado que el establecimiento no fuera utilizado mientras se realizaba una evaluación más profunda.

El perito también reconoció que las inspecciones estructurales periódicas de edificaciones de este tipo no son habituales si no ocurre un evento específico, como un sismo, o si el propietario no solicita una evaluación.

La defensa ha sostenido durante el proceso una tesis distinta a la del Ministerio Público. Un peritaje independiente aportado por los hermanos Espaillat atribuyó el colapso a un proceso prolongado de deterioro interno de las vigas postensadas y cuestionó que una sobrecarga reciente fuera la causa determinante del desplome.

Tres peritos señalan la sobrecarga

La declaración de Fierro coincide en el punto de la sobrecarga con las conclusiones expuestas durante audiencias anteriores por el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, y el ingeniero Máximo José Corominas.

Reyes Madera sostuvo que la carga existente sobre el techo llegó a superar ampliamente la contemplada originalmente para la estructura, mientras Corominas descartó que el desplome fuera consecuencia de un terremoto, lluvias intensas o una explosión.

Durante la audiencia anterior, la defensa también cuestionó aspectos técnicos del análisis de Reyes Madera, particularmente diferencias entre la cantidad de vigas identificadas físicamente y las representadas en el modelo digital utilizado para efectuar los cálculos estructurales.

El abogado Jorge Luis Polanco llegó a señalar que el perito habló de 15 vigas, mientras una imagen del informe mostraba 14, planteamiento con el que la defensa intenta cuestionar la consistencia del modelo utilizado para sustentar las conclusiones del informe oficial.

Ministerio Público considera probada su teoría

Al concluir la declaración de Fierro, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, afirmó que los testimonios de los tres especialistas respaldan la tesis del Ministerio Público.

"Los peritos que ha presentado el Ministerio Público han construido en el tribunal que el colapso del techo del Jet Set fue como consecuencia de la sobrecarga que se colocó en el techo", expresó.

Camacho sostuvo que sobre la estructura fueron agregados progresivamente diferentes elementos, entre ellos tinacos, casetas, aires acondicionados, equipos de sonido y luces.

Según el representante del Ministerio Público, ese peso adicional generó un proceso de fatiga y deterioro de las vigas hasta producirse el colapso.

También rechazó que factores externos pudieran explicar el derrumbe.

"No hubo terremoto, no hubo explosión, no hubo fuertes vientos, no hubo fuertes lluvias ni el incendio del 2023 fue la causa", afirmó.

Camacho entiende que las pruebas presentadas hasta ahora son suficientes para respaldar la acusación contra los hermanos Espaillat, aunque adelantó que el Ministerio Público continuará incorporando elementos probatorios.

A su juicio, el desplome fue consecuencia de la irresponsabilidad y negligencia de los imputados, quienes, según afirmó, no cuidaron ni calcularon adecuadamente el peso que estaban colocando sobre el techo.

Querellantes respaldan los peritajes

Abogados que representan a familiares de las víctimas también consideraron que las declaraciones de los especialistas fortalecen la acusación.

Jean Carlos Martínez sostuvo que el testimonio de Fierro coincide con los análisis anteriores y añade elementos sobre las condiciones a las que estaba sometida la estructura.

El abogado afirmó que sobre el techo había más de 2,300 toneladas correspondientes a equipos y otros elementos y señaló que parte de esas instalaciones se habría realizado sin los permisos ni la supervisión técnica correspondientes.

Jean Cristofer Pérez, también representante de víctimas, sostuvo que las pruebas presentadas apuntan a posibles actuaciones de negligencia, imprudencia y omisión que, según su interpretación, podrían configurar los elementos del homicidio involuntario contemplado en la legislación aplicable.

El juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat es conocido por el juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional. Las audiencias se realizan en el Primer Tribunal Colegiado por razones de espacio.

El proceso continuará con la presentación de las pruebas del Ministerio Público y los correspondientes contrainterrogatorios de la defensa.