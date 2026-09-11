Imponen 30 años de prisión a cabo de la Armada por muerte de médico en Santiago

Imagen de archivo del símbolo de la justicia ( ARCHIVO )

Un cabo de la Armada de República Dominicana fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de un médico, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violencia en unos terrenos baldíos de Sabana Grande de Palenque, provincia San Cristóbal.

Los jueces que integran el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago impusieron la pena a Víctor Manuel Saldaña Hernández.

El tribunal declaró al militar culpable de planificar y ejecutar el asesinato del médico Enrique Antonio Espinal Castillo, a quien mató a golpes en una vivienda del barrio Los Guandules, en el distrito municipal Hato del Yaque, Santiago.

De acuerdo con la acusación, Saldaña Hernández agredió al médico con golpes contundentes en el cráneo y el rostro, causándole heridas que posteriormente le provocaron la muerte.

Traslado del cadáver

Posteriormente, el militar habría introducido el cuerpo en el baúl de la yipeta de la víctima, una Hyundai Tucson, y trasladado el cadáver hasta unos terrenos baldíos de Sabana Grande de Palenque, donde fue encontrado.

Como parte de las investigaciones, las autoridades recuperaron el vehículo en un taller mecánico, adonde Saldaña Hernández lo habría llevado, presuntamente para realizarle algunas reparaciones.

La acusación también establece que el condenado habría despojado al médico de una suma significativa de dinero después de cometer el crimen.

El tribunal también dispuso que el condenado pague una indemnización de cuatro millones de pesos a los familiares del médico.

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