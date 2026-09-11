Tres instituciones proponen a Fernando Langa para presidir la Suprema Corte de Justicia

Fernando Langa Ferreira es un abogado con más de 30 años de trayectoria. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR FERNANDO LANGA )

La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Universidad APEC y el Arzobispado de Santo Domingo depositaron ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) comunicaciones en las que proponen a Fernando Langa Ferreira para ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

En sus respectivas comunicaciones, las tres instituciones destacan la trayectoria profesional y académica de Langa Ferreira y expresan su respaldo a su eventual designación como presidente del alto tribunal.

La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, mediante una carta firmada por su presidente, Luis Campos Jorge, presentó a Langa Ferreira como candidato para ocupar la presidencia o una de las vacantes del alto tribunal.

"La Cámara de Comercio y Producción de Santiago tiene a bien presentar ante ustedes al licenciado Fernando Langa Ferreira como candidato a ocupar la presidencia o una de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia", dice el párrafo introductorio de la misiva de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, conforme a una nota de prensa enviada a los medios.

Señala la misiva que "Langa Ferreira es un ciudadano de grandes virtudes cívicas, con una trayectoria de trabajo de más de 30 años", y resalta que ha trascendido en el ejercicio de su profesión en distintas áreas del derecho, destacándose por su honestidad, prestigio y transparencia.

La Universidad Apec comentó que les "honra expresar su firme respaldo al licenciado Fernando Langa Ferreira" para presidir la Suprema Corte de Justicia.

"Su sólida formación académica, su reconocida trayectoria profesional y su inquebrantable conducta ética lo distinguen como un jurista de excepcionales méritos, plenamente capacitado para asumir tan alta responsabilidad al servicio de la nación", asegura el documento firmado por el rector de APEC, Erik Pérez Vega.

Alta preparación académica

El arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, también remitió una carta al CNM, en la que propone al jurista para integrar el máximo tribunal judicial del país.

La comunicación destaca la preparación académica y trayectoria profesional de Langa Ferreira, así como su participación en el ámbito universitario mediante labores de docencia de posgrado, asesoría de tesis y programas de formación continua.

La institución también señala que el jurista ha participado en comisiones consultivas y comités vinculados con asuntos jurídicos, financieros y deportivos.

"Consideramos que el Lcdo. Fernando Langa Ferreira cumple con los requisitos académicos requeridos para ocupar el cargo, además, es una persona formada en principios éticos y valores cristianos que permitirán que los resultados de su trabajo contribuyan al fortalecimiento del sistema de justicia y del estado de derecho", reza la carta firmada por el arzobispo coadjutor de Santo Domingo.

Otros respaldos

Además de las instituciones que han presentado sus propuestas ante el CNM, varios juristas han manifestado públicamente su respaldo a Langa Ferreira para ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia.

Entre ellos figuran Eduardo Jorge Prats, Olivo Rodríguez Huertas y el expresidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara.

Los juristas han valorado su trayectoria profesional y sus condiciones para ocupar el cargo, así como su experiencia dentro del ejercicio privado del derecho.

Plazo vence el martes El próximo 15 de septiembre vence el plazo para depositar las propuestas para ocupar la seis plazas vacantes en la Suprema Corte de Justicia.