Imponen prisión preventiva a adolescente señalado por muerte de joven en Barahona

El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Barahona impuso un mes de prisión preventiva a un adolescente de 16 años, señalado por lanzar una piedra que golpeó a un joven de 20 años y posteriormente le causó la muerte, en un hecho ocurrido en el sector Camboya, de esa provincia.

El fallecido fue identificado como Luis Manuel Féliz Guzmán, alias "Angelito".

La jueza Fátima Cruz Estrella impuso la medida de coerción contra el adolescente, quien deberá cumplirla en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste. La medida será revisada el próximo 5 de octubre.

En tanto que a otro adolescente de 16 años vinculado al caso se le impuso como medida de coerción la presentación periódica los días 15 de cada mes, mientras continúan las investigaciones.

Según el relato presentado por el Ministerio Público, el adolescente enviado a prisión habría sido quien lanzó la piedra que impactó directamente a Féliz Guzmán. Sobre el segundo adolescente, se establece que se encontraba junto al imputado al momento del hecho, pero que no habría participado directamente en la agresión.

El hecho

La muerte de "Angelito" ocurrió en momentos en que se desplazaba en una motocicleta por una calle del sector Camboya, acompañado de una joven estudiante que había salido del Instituto Tecnológico Federico Henríquez y Carvajal.

Tras resultar herido, Féliz Guzmán fue trasladado al Hospital Regional Universitario Jaime Mota, donde posteriormente falleció mientras recibía atención médica.

La víctima residía en la calle Capotillo, del sector Villa Estela, y era descrita por sus familiares como un joven deportista, especialmente vinculado al baloncesto.

Los dos adolescentes se presentaron ante el Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) varias horas después del hecho, acompañados de su representante legal.

El caso permanece bajo investigación, mientras el Ministerio Público profundiza las pesquisas para determinar las circunstancias en las que se produjo el lanzamiento de la piedra que le costó la vida al joven.

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