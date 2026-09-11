Continúa este viernes el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat por el caso Jet Set

Leonardo Reyes Madera, quien está al frente de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie). ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat continúa este viernes 11 de septiembre en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde el tribunal conocerá una nueva jornada del proceso por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025.

La tragedia dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.

La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana y forma parte del calendario establecido por el juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional.

Avance del juicio

En la jornada anterior, celebrada el 4 de septiembre, el Ministerio Público inició la presentación de sus pruebas testimoniales. La acusación contra los hermanos Espaillat es por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias.

Durante la jornada declararon los ingenieros Leonardo Reyes Madera y Máximo José Corominas Quezada, dos de los especialistas que participaron en la investigación de las condiciones de la estructura.

Condiciones estructurales

El Ministerio Público sostiene que el desplome estuvo precedido por una serie de condiciones estructurales, modificaciones y señales de deterioro que, según la acusación, eran conocidas por quienes tenían responsabilidad sobre la operación del establecimiento.