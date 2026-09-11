Condenan a 15 años de prisión a mujer por torturar y causar graves lesiones a una bebé en El Seibo

La sentenciada deberá cumplir la pena en la cárcel pública de Higüey. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Una niña de apenas semanas de nacida llegó a un centro médico en condiciones de extrema gravedad, luego de sufrir múltiples lesiones que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, le fueron ocasionadas por una mujer que se aprovechó de la cercanía y confianza que tenía con la bebé.

El caso, ocurrido en junio de 2025, terminó con una condena de 15 años de prisión contra Anyelina Vásquez Sosa, por cometer actos de tortura y barbarie en perjuicio de la menor.

El proceso judicial se inició después de que un hospital notificara a las autoridades sobre la presencia de la infante, quien había sido trasladada al área de emergencias por su padre debido a la gravedad de su condición.

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De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, el 7 de julio de 2025, mientras el padre de la víctima se encontraba trabajando, un familiar le informó sobre el estado de salud de la bebé. Ante la situación, el hombre la llevó a un centro médico y, al día siguiente, la niña fue referida a un hospital pediátrico.

La evaluación médica reveló la gravedad de las lesiones. La bebé presentaba trauma craneoencefálico severo, traumas múltiples, fractura del omóplato izquierdo y hemorragia intraparenquimatosa.

Las lesiones fueron certificadas por especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Investigación del caso

La investigación estableció que las lesiones fueron causadas por Vásquez Sosa, quien, según la acusación, aprovechó la cercanía y confianza que tenía con la niña para agredirla, pese a que se encontraba en condiciones de total indefensión.

Para sustentar el caso, el Ministerio Público reunió diferentes elementos de prueba, entre ellos entrevistas a testigos, un certificado médico legal, un informe de trabajo social y fotografías que documentaban la condición física de la víctima.

La acusación fue presentada ante el Tribunal Colegiado del distrito judicial de El Seibo por la fiscalizadora Sugeiry Güílamo Cedano, adscrita a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar de la fiscalía de esa localidad.

Sentencia del tribunal

Durante el juicio, las juezas Ramona Santana Bermúdez, Laura Isabel Roa y María del Carmen García González variaron la calificación jurídica planteada por el Ministerio Público, que había solicitado una condena de 30 años de prisión.

Finalmente, el tribunal condenó a Vásquez Sosa a 15 años de prisión por violación al Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, y al artículo 396, letra a, de la Ley 136-03, que sancionan los actos de tortura y barbarie.

La sentenciada deberá cumplir la pena en la cárcel pública de Higüey, informaron las autoridades este viernes.