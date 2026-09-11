Dictan tres meses de prisión preventiva a policía acusado de matar a adolescente en SDE

Edwin de los Santos Guerrero deberá cumplir la coerción en el Centro de Corrección de San Pedro de Macorís. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva al raso de la Policía Nacional Edwin de los Santos Guerrero, imputado por la muerte a tiros de la adolescente Wilmaris Ramírez Sánchez, de 14 años, en el sector Mendoza, Santo Domingo Este.

El tribunal dispuso que De los Santos Guerrero cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección de San Pedro de Macorís, tras considerar grave el hecho por el que es procesado.

Detalles del caso

La adolescente murió la tarde del domingo 6 de septiembre tras recibir un disparo en una vivienda ubicada en la calle 4 del sector Mendoza, en Santo Domingo Este, donde se encontraba el agente policial.

Wilmaris, quien era una de tres hermanos, residía con su familia en Villa Mella, Santo Domingo Norte. Con frecuencia se trasladaba al sector Capotillo, en el Distrito Nacional, donde su padre tiene un negocio y también se encuentra la vivienda de su abuela materna, a quien visitaba habitualmente.

El Ministerio Público acusa al agente de causar la muerte de la menor, por lo que deberá enfrentar el proceso judicial mientras cumple la medida de coerción impuesta por el tribunal.