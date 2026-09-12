El Ministerio Público procura trasladar a República Dominicana "en el menor tiempo" a Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias "Macho", detenido en Jamaica y señalado como presunto responsable de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, ocurrida en abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, informó este sábado Wilson Camacho.

El director de Persecución del Ministerio Público explicó que activaron, a través de su departamento de cooperación jurídica, el procedimiento para lograr el traslado de Metz Cruz al país, donde deberá responder ante la justicia por los hechos que se le atribuyen.

"Estamos procurando que esa persona sea trasladada a República Dominicana en el menor tiempo", declaró Camacho al ser entrevistado al término de la actividad en la que participó como conferencista principal.

El funcionario aclaró que no es posible establecer una fecha para la llegada del detenido, debido a que el proceso depende de la dinámica jurídica del país donde fue localizado y de la posición que adopte el propio acusado.

"Si la persona lo acepta, más rápido; si no lo acepta, se suelen tomar un poco más de tiempo", explicó.

Autor material

Metz Cruz fue apresado en Jamaica en agosto, luego de permanecer prófugo desde el ataque contra Abreu Quezada, quien fue perseguido por un grupo de motociclistas hasta llegar al parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde fue agredido y posteriormente murió a consecuencia de las heridas recibidas. autor material de las heridas que provocaron la muerte del conductor.

Por este caso, otros siete hombres cumplen prisión preventiva y son señalados por las autoridades como integrantes del grupo que persiguió y atacó a Abreu Quezada.

La captura de Metz Cruz permitió a las autoridades dominicanas activar el mecanismo de cooperación jurídica para procurar su retorno y completar el proceso judicial en el país.

"Mano dura"

Camacho ofreció sus declaraciones después de participar como conferencista principal en la actividad titulada "El Expansionismo Penal como Fenómeno Político-Criminal: Fundamentos Teóricos, Manifestaciones en la República Dominicana y Análisis de la Arquitectura de la Ley núm. 74-25".

Durante su exposición, el director de Persecución planteó que la respuesta del Estado frente al delito no debe concentrarse únicamente en incrementar las penas, sino en lograr una persecución efectiva.

"Yo soy más amigo de manos inteligentes", afirmó Camacho al referirse a la demanda social de aplicar "mano dura", y sostuvo que para un delincuente puede resultar más disuasiva la posibilidad de ser atrapado, procesado y condenado que el monto de la pena establecido en la legislación.