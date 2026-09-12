Imponen prisión preventiva a presunto cabecilla de estructura criminal en San Francisco de Macorís

El martillo de un juez. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte impuso la prisión preventiva a Julio Paula Grullón (Yuyo Paula), señalado como cabecilla de una estructura criminal vinculada al control de puntos de venta y distribución de sustancias narcóticas, así como a hechos de sicariato y violencia armada en distintos sectores del municipio de San Francisco de Macorís.

La medida de coerción fue impuesta en atención al pedimento del Ministerio Público, representado por el fiscal Pedro William Concepción, quien aportó ante el tribunal los elementos de convicción recopilados durante la investigación.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Julio Paula Grullón ejerció durante varios años el control de distintos puntos de comercialización de sustancias controladas, apoyándose en personas armadas que cumplían funciones de seguridad y sicariato.

Detalles del ataque

Las investigaciones describen la existencia de facciones criminales enfrentadas por el dominio de puntos de distribución de drogas, confrontación que provocaron una cadena de ataques, represalias y muertes violentas ocurridas durante varios años en San Francisco de Macorís y municipios cercanos.

La imputación contra Paula Grullón está relacionada con el ataque perpetrado el 20 de abril de 2026 contra Wagner Guillermo Vásquez (el Gordo), en el callejón Los Cocodrilos, del sector Hermanas Mirabal.

Según el Ministerio Público, José Amaury Fernández (el Chory) y Juan Carlos Núñez Quezada (Chachito) se presentaron armados en el lugar y realizaron múltiples disparos contra Vásquez, quien resultó herido. Durante el enfrentamiento falleció Fernández y también resultó herido Núñez Quezada.

Evidencias presentadas

El órgano persecutor sostiene que los elementos recabados vinculan a Paula Grullón como la persona que ordenó y coordinó el ataque, motivado por conflictos relacionados con el control y negociación de un punto de venta de sustancias narcóticas.

Entre los elementos incorporados a la investigación figuran entrevistas a la víctima y varios testigos, actas de levantamiento e inspección del lugar, certificados médicos, capturas de mensajes con amenazas, dos armas de fuego, una pasola y 18 casquillos calibre nueve milímetros recolectados en la escena.

Paula Grullón fue arrestado el 8 de septiembre de 2026, en ejecución de la orden judicial número 601-01-2026-EADM-00177, emitida el 23 de abril del mismo año.

El Ministerio Público otorgó a los hechos la calificación jurídica provisional de asociación de malhechores para cometer tentativa de asesinato, conforme a los artículos 2, 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal dominicano, en perjuicio de Wagner Guillermo Vásquez y del Estado dominicano.