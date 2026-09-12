MP pide prisión preventiva contra hombre imputado por muerte de joven en Los Praditos

Lenin Jhericop Núñez de León, imputado de causar la muerte de Emmanuel Contreras Medina, en un hecho ocurrido el pasado 1 de julio en un estadio de béisbol del sector Los Praditos, en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Lenin Jhericop Núñez de León, imputado de causar la muerte de Emmanuel Contreras Medina, a quien habría golpeado con un bate durante un incidente ocurrido el pasado 1 de julio en un estadio de béisbol del sector Los Praditos, en el Distrito Nacional.

Contreras Medina permaneció ingresado en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, donde entró en estado de coma y estuvo varios días en cuidados intensivos hasta que falleció el pasado 9 de septiembre, según informó este sábado el Ministerio Público mediante una nota de prensa.

La solicitud de medida de coerción fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) de la Fiscalía del Distrito Nacional, representado por el fiscal Vladimir Viloria.

El órgano acusador sostiene que Núñez de León carece del arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga y señala que, después del incidente, salió del país.

El origen del incidente

De acuerdo con el expediente, el caso se originó por la venta de un teléfono iPhone 15 Pro Max de 256 GB que Núñez de León había publicado en Facebook Marketplace por RD$35,000.

Según la versión del Ministerio Público, Joan Manuel Jiménez Medina contactó al imputado para adquirir el dispositivo y, al mismo tiempo, se habría presentado ante Contreras Medina como el vendedor del teléfono, ofreciéndoselo por RD$15,000, monto que la víctima transfirió.

Posteriormente, Jiménez Medina habría informado a Núñez de León que Contreras Medina acudiría a retirar el celular y le entregaría el dinero personalmente.

Núñez de León y Contreras Medina acordaron encontrarse en el estadio de béisbol La Javilla. Según el expediente, la víctima entendía que únicamente debía retirar el teléfono debido a que ya había realizado la transferencia.

Cuando recibió el dispositivo, Contreras Medina lo guardó y se dispuso a marcharse. Al ser cuestionado por Núñez de León sobre el pago, salió corriendo mientras alegaba que estaba siendo víctima de un robo, conforme a la versión contenida en la solicitud de medida de coerción.

El Ministerio Público señala que Núñez de León lo persiguió con un bate mientras le gritaba que era un ladrón. Al alcanzarlo, presuntamente lo golpeó en la espalda y posteriormente en la cabeza, lo que provocó que cayera al pavimento. Entonces recuperó el teléfono que la víctima llevaba en un bolsillo.

El órgano acusador indicó que el hecho fue presenciado por testigos y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Tras lo ocurrido, un entrenador llamó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y contactó al empleador de Contreras Medina. Posteriormente, el joven fue trasladado al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora.

Arrestado al regresar al país

De acuerdo con la nota de prensa, Núñez de León salió de República Dominicana después del incidente, mientras las autoridades realizaban diligencias para su captura internacional y extradición.

El imputado fue arrestado el viernes 11 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en virtud de una orden judicial emitida en su contra.

El Ministerio Público otorgó provisionalmente a los hechos la calificación jurídica de homicidio voluntario, en violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano.

La investigación

La denuncia fue recibida el 3 de julio en el Departamento de Atención al Ciudadano del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y posteriormente remitida a la Fiscalía Comunitaria correspondiente.

Debido a la gravedad y complejidad del caso, las pesquisas pasaron al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), que continuó las diligencias para determinar las circunstancias del hecho y solicitar la orden de arresto.

Según el Ministerio Público, durante la investigación fueron incorporados testimonios de entrenadores y del padre de uno de los niños que se encontraba en el lugar, así como el certificado médico, el acta de levantamiento del cadáver y conversaciones de WhatsApp.

También fueron recabadas grabaciones de cámaras de seguridad relacionadas con el incidente y las imágenes obtenidas mediante las cámaras corporales de los agentes que acudieron al lugar.