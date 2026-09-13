Consultan universidades sobre el Reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos

Encuentro en el que representantes de más de 20 universidades fueron consultados para la elaboración del Reglamento Reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos. ( IMAGEN FACILITADA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA )

El Ministerio de Justicia reunió a representantes de universidades e instituciones de educación superior en un diálogo orientado a incorporar las perspectivas y capacidades del sector académico al proceso de creación del Reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

El encuentro se desarrolló en el marco de la iniciativa "Construyamos el Sistema Nacional de Derechos Humanos", como parte de la consulta que inició el Ministerio de Justicia con distintos sectores vinculados a la promoción, protección y garantía de los derechos humanos.

Según una comunicación de prensa, participaron representantes de más de 20 universidades y centros de investigación, entre las que estuvieron la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad Iberoamericana (UNIBE), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Universidad Acción Pro Educación y Cultura (UNAPEC), Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y la Universidad del Caribe (UNICARIBE).

También la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Universidad Central del Este (UCE), Universidad Católica del Este (UCADE), Universidad Organización y Métodos (O&M), Universidad Nacional Evangélica (UNEV), Universidad Nacional para la Defensa (UNADE), Universidad Abierta para Adultos (UAPA), Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), entre otras.

Durante la jornada, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre el Estado y las academias, reconociendo el valor de la investigación, la formación y la generación de conocimiento para sustentar las políticas públicas y contribuir a su seguimiento y evaluación.

El viceministro de Derechos Humanos, Noel Sued Canahuate, presentó los principales elementos que conforman el Sistema Nacional de Derechos Humanos y el enfoque del Ministerio de Justicia para fortalecer la coordinación institucional en esta materia.

Por su parte Mildred Samboy, directora del Sistema Nacional de Derechos Humanos, presentó la propuesta de reglamento, exponiendo los mecanismos y disposiciones que servirán de base para la organización y funcionamiento del sistema.

Aportan desde sus conocimientos

A partir de estas presentaciones, los representantes de las instituciones académicas compartieron observaciones, preguntas y propuestas sobre el borrador del reglamento, aportando desde sus experiencias en materia de investigación, docencia y generación de conocimiento.

Uno de los ejes centrales del intercambio fue la necesidad de fortalecer los mecanismos de vinculación entre la academia y el Sistema Nacional de Derechos Humanos, particularmente en áreas como la investigación, la formación en derechos humanos, la generación de indicadores y la producción de datos que permitan contar con evidencia para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.