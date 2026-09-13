Envían a prisión a presunto organizador de viajes ilegales hacia Puerto Rico

Las medidas de coerción fueron dictadas por el Tribunal de Atención Permanente de La Altagracia. ( DIARIO LIBRE/PATRICIA HEREDIA )

Un tribunal de La Altagracia impuso medidas de coerción contra cuatro personas señaladas de integrar una estructura dedicada al tráfico ilícito de migrantes hacia Puerto Rico, luego de dos operaciones en las que fueron interceptadas 128 personas que intentaban realizar la travesía marítima de manera clandestina.

El tribunal dictó tres meses de prisión preventiva contra Vladimir Lajara Aguasvivas, alias "el Mello", señalado por el Ministerio Público como uno de los organizadores de las operaciones.

Mientras que Wiston José Muñoz Rosario, Berto De La Rosa Ortega e Iván Peña Faña, este último señalado como capitán de una de las embarcaciones, recibieron garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Las medidas fueron solicitadas por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de La Altagracia, luego de una investigación desarrollada junto con la Armada de República Dominicana y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos.

128 personas intentaban llegar a Puerto Rico

De acuerdo con el Ministerio Público, en una de las operaciones las autoridades interceptaron 77 personas, mientras que en una segunda fueron detenidas otras 51, quienes pretendían llegar irregularmente a Puerto Rico a bordo de embarcaciones utilizadas para este tipo de travesías. No se estableció la fecha de los viajes.

Las autoridades sostienen que los cuatro imputados estarían vinculados a la organización y ejecución de los viajes clandestinos.

Según la investigación, la estructura utilizaba embarcaciones para trasladar personas por vía marítima y las exponía a los riesgos propios de este tipo de travesías, entre ellos naufragios y otras situaciones que pueden poner en peligro la vida de los ocupantes.

El Ministerio Público indicó en una nota de prensa que entre las personas interceptadas había decenas de ciudadanos haitianos indocumentados y en condición migratoria irregular.

La investigación también atribuye a los implicados el intento de trasladar fuera del territorio nacional a personas que eran prófugas de la justicia.

Podrían enfrentar hasta 30 años

El órgano acusador informó que los imputados podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión, de acuerdo con las circunstancias agravantes atribuidas al caso y las disposiciones de la Ley 46-25, que modifica la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

Las acciones que dieron lugar a los sometimientos fueron coordinadas por la PETT, la Fiscalía de La Altagracia, la Armada y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos en Puerto Rico.

Las autoridades navales destacaron que la cooperación entre las instituciones dominicanas y estadounidenses permite fortalecer la vigilancia, inteligencia e interdicción de las operaciones clandestinas que, además de constituir un delito, ponen en riesgo la vida de quienes son trasladados.

La Armada exhortó a la población a no participar en este tipo de viajes y a no financiar ni facilitar las operaciones de las estructuras dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.