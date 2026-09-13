Con un abrigo negro y la capucha cubriéndole la cabeza para evitar ser identificado por los periodistas, fue trasladado este domingo al tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional el joven Lenin Jhericop Núñez de León, señalado por la muerte de Emmanuel Contreras Medina como consecuencia de los golpes que recibió con un bateen el sector Los Praditos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/whatsapp-image-2026-09-13-at-115945-am-eabc4c0f.jpeg El imputadoLenin Jhericop Núñez de León es trasladadoal tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/MARISOL AQUINO)

El juez aplazó para el próximo miércoles la solicitud de prisión contra el imputado a petición de su abogada que solicitó más tiempo para procurar presupuestos y sustentar que no hay peligro de fuga de Núñez de León.

Se recuerda que Contreras Medina falleció por los golpes contusos y heridas que alegadamente le provocó, la mañana del 1 de julio, el imputado en un play del sector Los Praditos, en el Distrito Nacional.

Según el Ministerio Público, Lenin Jhericop Núñez de León propinó los golpes contusos con un bate.

La víctima permaneció en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, donde entró en estado de coma y estuvo varios días en cuidados intensivos hasta que murió el pasado 9 de septiembre.

Segundo involucrado

El expediente establece que Núñez de León publicó en Facebook Marketplace la venta de un teléfono iPhone 15 Pro Max, de 256 GB, por la suma de RD$35,000, por lo que fue contactado por Joan Manuel Jiménez Medina, quien está prófugo, para la compra del dispositivo.

Del mismo modo, Jiménez Medina, haciéndose pasar por el vendedor real del teléfono, contactó a la víctima Emmanuel Contreras Medina, ofreciéndole el mismo dispositivo por RD$15,000, los cuales recibió por medio de transferencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/whatsapp-image-2026-09-13-at-115939-am-930143ed.jpeg Dianiris Perderaux, abogada del imputadoLenin Jhericop Núñez de León. (DIARIO LIBRE/MARISOL AQUINO)

Agrega la fiscalía que, posteriormente, Joan Manuel Jiménez Medina contactó a Lenin Jhericop Núñez de León y le manifestó que Emmanuel Contreras Medina iría a recoger el celular por él y le entregaría el dinero en persona.

Es en virtud de lo anterior que Lenin Jhericop Núñez de León acordó reunirse en el estadio de béisbol La Javilla con Emmanuel Contreras Medina, quien creía que solo tenía que retirar el dispositivo, porque ya había transferido el pago al nombrado Joan Manuel Jiménez Medina.

Por esa razón, cuando el imputado le entregó el celular, lo guardó y se dispuso a marcharse, pero cuando el imputado vio la intención y lo cuestionó sobre el dinero, la víctima salió corriendo alegando que estaba siendo víctima de un robo.

"Acto seguido, Lenin Jhericop Núñez de León lo persiguió con un bate mientras le vociferaba que era un ladrón. Al alcanzarlo, lo golpeó en la espalda y luego en la cabeza, provocando que cayera al pavimento, momento que aprovechó para sacarle del bolsillo el citado teléfono móvil", según el órgano acusador.

Abogada de imputado: "Fue una multitud" Dianiris Perderaux, abogada del imputado Lenin Jhericop Núñez de León, aseguró que este "no le quitó la vida" a la víctima y atribuyó el crimen a una "agresión multitudinaria". Perderaux sostiene que la comunidad entendía que estaba golpeando un ladrón. Hermana de víctima: "No se dejen confundir" Rosa Elena Contreras Medina, hermana de Enmanuel, recordó que su hermano estaba vestido del uniforme de la empresa de electricidad para la cual trabajaba y sus respectivas botas por el trabajo que realizaba, por lo que solicitó "no dejarse confundir". Dijo también que el imputado, Lenin Jhericop, se quedó con la cédula de su pariente.