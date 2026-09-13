El presidente del TC llama a formar ciudadanos comprometidos con la Constitución

Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional. ( CEDIDA POR EL TC )

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón R. Estévez Lavandier, llamó a fortalecer una cultura constitucional sustentada en el respeto de los principios democráticos y en ciudadanos capaces de conocer sus derechos, deberes y responsabilidades.

El magistrado hizo el planteamiento al dictar la conferencia "La educación constitucional como fundamento de una ciudadanía democrática", durante la puesta en marcha de la asignatura Educación Constitucional en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), en el recinto de Santiago.

Estévez Lavandier sostuvo que ninguna sociedad puede preservar plenamente sus libertades únicamente mediante leyes e instituciones si sus ciudadanos no están preparados para comprenderlas y respetarlas.

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"Nuestro país necesita esa cultura constitucional. Necesita ciudadanos que no invoquen la Constitución únicamente cuando favorece sus intereses particulares, sino que respeten sus principios, incluso cuando protejan posiciones distintas de las propias, porque eso se llama aprender a vivir en democracia", expresó.

El presidente del TC señaló también que la enseñanza de la Constitución trasciende el estudio de sus artículos, títulos y capítulos, porque también debe proporcionar herramientas para comprender los derechos, los mecanismos para protegerlos y las responsabilidades que implica su ejercicio.

"Significa proporcionar herramientas para comprender el fundamento de nuestros derechos, conocer los mecanismos destinados a protegerlos, identificar las responsabilidades que acompañan su ejercicio y apreciar el rol que desempeñan las instituciones democráticas en la vida colectiva", agregó.

Educación constitucional

El magistrado destacó que el Tribunal Constitucional considera la difusión de la cultura constitucional como parte de su misión, mediante programas educativos, publicaciones, actividades académicas y acuerdos con instituciones vinculadas a la formación cívica.

Sobre la incorporación de la asignatura en la Pucmm, consideró que representa un avance para la formación de ciudadanos más conscientes de sus derechos y deberes y de su responsabilidad en la preservación del orden democrático.

Estévez Lavandier también sostuvo que el conocimiento de la Constitución no debe limitarse a quienes ejercen profesiones jurídicas, sino que constituye una herramienta necesaria para el ejercicio responsable de la ciudadanía.

Exhortó a los estudiantes a acercarse a la Carta Magna no solo como un contenido académico, sino como una guía para conocer y proteger sus libertades y responsabilidades.

"Si al concluir este curso ustedes recuerdan únicamente números de artículos, habremos cumplido una parte muy limitada de nuestra tarea. Si, por el contrario, aprenden a identificar una injusticia, a valorar las instituciones, a defender sus derechos sin desconocer los de los demás y a participar responsablemente en la vida democrática, entonces habremos alcanzado el verdadero propósito de esta formación", afirmó.

43 universidades ya incorporaron la enseñanza

La asignatura forma parte del Proyecto de Enseñanza Constitucional en las Instituciones de Educación Superior impulsado por el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

En julio de 2023, el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología aprobó, mediante la Resolución número 19-2023, la incorporación de la asignatura Enseñanza de la Constitución.

De las 47 instituciones de educación superior convocadas a implementar esta enseñanza, 43 ya la han incorporado a sus planes de estudio, equivalente al 92 % de la meta establecida.

El Tribunal Constitucional ha apoyado el proyecto con la elaboración del programa académico, un manual de contenidos para estudiantes y una guía para facilitadores.

Además, el programa Formación de Formadores ha capacitado a 194 docentes desde 2023.

Previo a la conferencia, el director de la Escuela de Derecho de la Pucmm, campus Santiago, Edwin Espinal, pronunció las palabras de bienvenida y destacó el respaldo del Tribunal Constitucional a la iniciativa.

El acto reunió a académicos, integrantes de la comunidad jurídica y estudiantes.